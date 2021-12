Hansa-Chef über Zuschauer-Limit - "Politik macht sich unglaubwürdig" Stand: 01.12.2021 14:58 Uhr Härtere Corona-Schutzmaßnahmen sollen die Infektionswelle in Mecklenburg-Vorpommern brechen. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock kritisiert die Begrenzung von 1.000 Besuchern im Ostseestadion. MV-Gesundheitsministerin Drese weist die Vorwürfe zurück und macht Prioritäten klar.

Nur 1.000 Zuschauer beim letzten Heimspiel des Jahres am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Schlusslicht FC Ingolstadt - Hansa-Vorstandschef Robert Marien hat dafür kein Verständnis. Das sei "absolut nicht nachvollziehbar", sagte er NDR 1 Radio MV. Ursprünglich war eine Höchstgrenze von 7.250 Besuchern vorgesehen. Die Landesregierung hatte die Regeln für Außenveranstaltungen am Dienstagabend kurzfristig geändert und die maximale Zuschauerzahl auf 1.000 begrenzt. Es gilt die 2G-Plus-Regel.

Marien kritisiert Kommunikation als "grauenhaft"

Die Politik mache sich unglaubwürdig, legte Marien bei NDR MV Live nach und kritisierte vor allem den zähen Informationsfluss: "In Krisenzeiten ist es wichtig, stringent zu handeln, aber auch glaubwürdig zu sein. Die Corona-Landesverordnung gilt es zu akzeptieren. Plötzlich haben wir aber eine komplett neue Zahl im Raum", sagte er.

Von der neuerlichen Begrenzung der Zuschauerzahl habe er als Vorstandsvorsitzender durch den NDR erfahren. Die Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern sei "grauenhaft. Es kann nicht sein, dass die Polizei gestern anruft und mich fragt, vor wie vielen Zuschauern wir spielen und ich kann es nicht beantworten."

Gesundheitsministerin Drese weist Vorwürfe zurück

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese verteidigte die kurzfristige Änderung des Besucher-Limits. Ein komplettes Zuschauer-Verbot zu verhängen, sei keine Option gewesen: "Wir machen es ja streng unter 2G-Plus-Regeln. Und die Idee dahinter ist: Diejenigen, die sich an die Regeln halten, die sich geimpft haben, die sich jetzt sogar testen lassen, sollen in kleinen Gruppen noch die Möglichkeit haben, solche Veranstaltungen zu besuchen", sagte die SPD-Politikerin bei NDR MV Live.

"Die Bilder aus den vollen Fußballstadien am letzten Wochenende waren desaströs." MV-Gesundheitsministerin Stefanie Drese

Sie habe nach der Entscheidung am Dienstagabend mit Marien telefoniert. "Ich kann verstehen, dass der FC Hansa über die Entscheidung nicht glücklich ist, aber der Verein wollte eine klare Ansage. Die hat er jetzt", sagte Drese. Kontakte müssten nun stark eingeschränkt werden, das gelte selbstverständlich auch für den Profifußball. "Die Bilder aus den vollen Fußballstadien am letzten Wochenende waren desaströs. Wir sind mitten in der Pandemie, die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich immer weiter zu. Ich muss gerade Rehakliniken als Hilfskrankenhäuser einsetzen."

Marien: "So kann man keine Großveranstaltung planen"

Angesprochen auf das von mehreren Mecklenburgern in einer NDR Umfrage geäußerte Verständnis für die schärferen Corona-Beschränkungen sagte Marien: "Wenn wir in der letzten Woche festgelegt hätten, nur 1.000 Leute, dann hätten wir auch da gesagt: Das gilt es zu akzeptieren." Mit diesem Hin und Her könne man jedoch keine Großveranstaltung planen.

Halbe Million Euro Verlust für Hansa

Schon in der Vorwoche hatte Marien die "zu sprunghafte" Corona-Landesverordnung beklagt, die für viele Fragezeichen sorge. Auf Hansa Rostock kommt jetzt eine logistisch schwierige Aufgabe zu. Denn nun muss der Verein unter Zeitdruck 1.000 Menschen aussuchen, die am Sonnabend ins Ostseestadion dürfen. Zahlreiche Sponsoren sind dabei zu berücksichtigen. "Wir sind um jeden Einzelnen froh, der reindarf", so Marien weiter. "De facto aber ist es ein Geisterspiel." Unter diesen Vorzeichen sei von einem Verlust von 500.000 Euro für den Club auszugehen.

Fanszene will Heimspiel boykottieren

Die organisierte Fanszene von Hansa hatte bereits am Wochenende aus Protest gegen 2G- und 2G-Plus-Regeln in Stadien das Auswärtsspiel in Paderborn boykottiert. Auch auf das Heimspiel gegen Ingolstadt will der harte Kern der Fans verzichten.

