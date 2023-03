Hannover 96 und Leitl gegen Schlusslicht Sandhausen unter Zugzwang Stand: 31.03.2023 15:30 Uhr Hannover 96 ist seit neun Spielen sieglos, vor der Länderspielpause kam die schmerzhafte Derby-Pleite gegen Braunschweig hinzu. Das Duell mit Ligaschlusslicht SV Sandhausen ist für die Niedersachsen und ihren Trainer Stefan Leitl nun ein richtungweisendes.

Der Tabellenzehnte hat vor dem Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Mit einem Sieg würden die Hannoveraner auf 34 Punkte kommen und womöglich aus dem Gröbsten raus sein.

Eine Niederlage wiederum könnte fatale Folgen haben, stehen danach für 96 doch zwei Duelle mit Spitzenteams an - auswärts gegen den HSV (8.4.) und zu Hause gegen Heidenheim (14.4.).

Leitl: "Tiefes Tal, das wir durchschreiten"

"Es ist ein tiefes Tal, das wir durchschreiten. Aber wir werden da rauskommen", sagte Trainer Leitl, der die Ruhe bewahren will. Es sei "nicht der Zeitpunkt, unnötigen Druck aufzubauen", so der 45-Jährige mit Blick auf seine Mannschaft. In der Diskussion um seine Person verwies der 96-Coach im "kicker" auf das Saisonziel "einstelliger Tabellenplatz", "das wir nach wie vor erreichen können".

"Ich würde nicht sagen, dass ich um meinen Job kämpfen muss." Stefan Leitl im "kicker"

Neben den wichtigen Punkte geht es für Leitls Team gegen Sandhausen auch darum, die eigenen Fans nach der Derbypleite wieder an Bord zu holen. Und ein Gefühl der Gemeinschaft herzustellen, so Leitl. "Da sind wir gefragt."

96 ohne Kerk und Dehm

Verzichten muss Hannover gegen Sandhausen auf die angeschlagenen Jannik Dehm und Sebastian Kerk. "Ich gehe schon davon aus, dass wir die Mannschaft sein werden, die den Ball hat", so Leitl. "In diesem Spiel geht es darum, die Räume zu finden, die sich ergeben werden, und konsequent auf das Tor zu spielen." Damit die "Dreier-Durststrecke" der 96er endet und wieder ein bisschen Ruhe am Maschsee einkehrt.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Krajnc - Muroya, Köhn - Besuschkow, Leopold - Nielsen - Beier, Teuchert

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Dumic, Okoroji - Zenga, Papela, D. Kinsombi - Evina, Kutucu

