Hannover 96: "Mal wie ein Aufsteiger, mal nicht drittligatauglich" Stand: 14.04.2022 12:32 Uhr Hannover 96 muss auch fünf Zweitliga-Spieltage vor dem Saisonende noch um den Klassenerhalt bangen. Am Sonnabend kommt das erstarkte Fortuna Düsseldorf, das in der Tabelle gerade an den "Roten" vorbeigezogen ist, an den Maschsee.

Gerade einmal 15.000 Zuschauer erwarten die Gastgeber zum Heimspiel gegen die Fortuna (13.30 Uhr, im NDR Livecenter). Dabei dürften sie ihre Arena längst wieder voll machen. Doch auch wenn es ums sportliche Überleben in der Liga geht, bleiben viele Fans fern. Abwehrchef Julian Börner wundert das allerdings nicht.

"Wir brauchen eine Entwicklung und Konstanz." 96-Verteidiger Julian Börner

"Schauen wir uns den März doch mal an. Wir haben ein Heimspiel gegen Nürnberg und gefühlt keinen Zugriff. Da kommen Menschen ins Stadion, die freuen sich, zahlen 40 Euro für den Heimspielbesuch, und wir bieten so etwas an. Das geht nicht", sagte der 31-Jährige. "Wir machen Spiele, da denkst du, wir spielen um den Aufstieg. Dann machen wir Spiele, die sind gefühlt nicht einmal drittligatauglich."

Auch unter Christoph Dabrowski, der zum Ende der Hinrunde den Trainerposten übernommen hat, fehlt es dem Club an Konstanz. Aber auch das überrascht nicht. Wie könnte der 43-Jährige in ein paar Monaten das schaffen, woran vor ihm schon einige andere Fußball-Lehrer gescheitert sind?

Dabrowski: "Es ist noch nicht vorbei"

Dabrowski weiß um die Situation: "Es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen nach wie vor Punkte." Und im Vergleich zu den vergangenen Auftritten forderte der Ex-Profi "mehr Power, mehr Aggressivität und mehr Intensität".

Dabrowski weiß noch nicht, wie es nach der Saison mit ihm weitergeht. Gerade einmal zu einem Vertrag bis zum Saisonende hatten sich Geschäftsführer Martin Kind und Manager Marcus Mann Ende des vergangenen Jahres durchringen können. Dabei wäre nicht zuletzt Konstanz auf dem Trainerposten von großer Wichtigkeit. Und spätestens die Streitigkeiten im Training zuletzt haben offenbart, dass die aktuelle Misere mitnichten (nur) am Trainer festzumachen ist.

Mögliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Börner, Hult - Kaiser, Ondoua - Teuchert, Kerk, Stolze - Weydandt

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Gavory - Prib, Sobottka - Narey, Tanaka, Appelkamp - Hennings

