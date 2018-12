Stand: 23.12.2018 11:41 Uhr

Hannover 96: Kurzer Urlaub und neue Spieler von Florian Neuhauss, NDR.de

Die wichtigste Antwort vorab: Ja, die Profis von Hannover 96 bekommen ihren Weihnachtsurlaub. Obwohl die geforderten drei Punkte aus den letzten zwei Bundesliga-Spielen des Jahres nicht geholt wurden. "Das Ziel, dass sich die Mannschaft wieder als Einheit präsentiert, haben wir erreicht", sagte Trainer André Breitenreiter, der seinem Team am Sonntagvormittag nach einer rund 45-minütigen Teambesprechung bis einschließlich Donnerstag freigab. "Wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen und zusammenhalten, bin ich optimistisch, dass wir das Ziel Klassenerhalt schaffen." Vom 31. Dezember bis zum 3. Januar, der eigentlich für den Start des Trainings vorgesehen war, haben die Spieler noch mal frei. Dann stoßen auch die beiden Brasilianer Walace und Felipe, die die Chance haben sollen, ihre Familien zu sehen, zum Team. Die Japaner Takuma Asano und Genki Haraguchi sind ohnehin mit der Nationalmannschaft unterwegs.

So oder so bleibt bis zum Rückrundenauftakt am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen kaum Zeit: Nach der schlechtesten Bundesliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte haben Breitenreiter und Co. einen Berg Arbeit vor sich.

Breitenreiter sieht sich bestätigt

Schon nach dem nicht nur wegen des späten Gegentores sehr enttäuschenden 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf hatte der Trainer erklärt, die angedrohte Streichung des Weihnachtsurlaubes sei als "Hilfestellung" gedacht gewesen, um die Mannschaft, die sich auch im Innenleben kaum einmal als solche präsentiert hatte, wieder "zusammenzuschweißen".

Mit Blick auf das 1:1 in Freiburg und das 0:1 gegen Düsseldorf konstatierte Breitenreiter: "Das Wichtigste für mich als Trainer ist, dass die Mannschaft gemeinsam immer ihr Bestes gibt. Niederlagen gehören dazu, aber alle müssen kämpfen und füreinander da sein. Das hat in den beiden letzten Spielen funktioniert."

Also alles wieder gut im Kreise der "Roten"? Wohl kaum. Auch wenn die Hannoveraner in Freiburg tatsächlich deutlich besser spielten als zuletzt, zeigte der Zusammenhalt Risse - zumindest mit dem Trainer. Auch wenn Felipe seinen Treffer mit Breitenreiter an der Seitenlinie feierte, er blieb der einzige. Und gegen Düsseldorf leistete das Team einen spielerischen Offenbarungseid. Gut für Breitenreiter, dass Präsident Martin Kind ihm schon vorab eine Jobgarantie über die Winterpause hinaus gegeben hatte ("Er macht einen guten Job und erreicht die Mannschaft."). Die Diskussionen über einen erneuten Trainerwechsel in Hannover würden sonst hitzig geführt.

Kind: "Sind gesprächsoffen und entscheidungsfähig"

Viel mehr als eine Galgenfrist dürfte Kinds Bekenntnis jedoch nicht sein. Das Startprogramm im neuen Jahr hat es in sich: Auf das Duell mit Werder folgt das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Dortmund, danach gastiert der Vierte RB Leipzig an der Leine. Da kann einem angst und bange werden.

An dieser Stelle ist Manager Horst Heldt gefragt, der schleunigst Verstärkungen für den Kader, der durch die schwere Knieverletzung von Niclas Füllkrug weiter geschröpft worden ist, an Land ziehen muss. Wie lange der Top-Stürmer ausfällt, soll nach der Operation am kommenden Donnerstag feststehen. Selbst wenn es nicht so schlimm sein sollte, wie zunächst befürchtet, dürfte Füllkrug mindestens ein paar Monate fehlen. "Geld haben wir eigentlich nicht verfügbar. Aber wir haben eine klare Position: Der Abstieg in die Zweite Liga ist teurer als noch mal nachzuverpflichten. Wir sind gesprächsoffen und entscheidungsfähig", sagte Kind in der NDR 2 Bundesligashow.

Kehrt Di Santo in den Norden zurück?

Bleibt noch die Frage, wo Heldt in der als schwierig geltenden zweiten Transferperiode die so dringend benötigten Verstärkungen finden kann. Um es mit Kinds Worten zu sagen: "Der Markt ist kein Wunschkonzert. Da ist eine gewisse Kreativität gefordert." Womöglich helfen Heldt und Breitenreiter alte Bekannte weiter. Bei ihrem ebenfalls kriselnden Ex-Club Schalke 04 ließ Trainer Domenico Tedesco nach dem Hinrundenabschluss durchblicken, dass einige Personalentscheidungen anstünden.

Zuvorderst dürfte der Bannstrahl jene Spieler treffen, die zuletzt keine Rolle mehr gespielt haben, und da stechen zwei Spieler besonders ins Auge: Sowohl Franco Di Santo als auch Johannes Geis wurden im Sommer 2015 von Horst Heldt und André Breitenreiter von einem Wechsel nach Gelsenkirchen überzeugt. Stürmer Di Santo ist nach Zwistigkeiten mit Tedesco seit Wochen außen vor. Geis, einst gefeierter Mittelfeldstratege in Mainz, hat nach seiner Rückkehr aus Sevilla im Sommer noch nicht wieder zu alter Form gefunden. Beiden dürfte gemein sein, dass sie es noch mal allen zeigen wollen. Wen stört da schon ein verkürzter Weihnachtsurlaub?

