Stand: 07.12.2021 11:19 Uhr Handbruch: Holstein Kiel vorerst ohne van den Bergh

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss bis auf Weiteres auf seinen Abwehrspieler Johannes van den Bergh verzichten. Wie die KSV am Dienstag mitteilte, hat sich der 35-Jährige am Sonnabend im Spiel beim 1. FC Nürnberg (1:2) einen Bruch der Mittelhand zugezogen. Die Verletzung muss operativ versorgt werden. Über die Ausfalldauer des Verteidigers machte der Verein keine Angaben. Die "Störche" absolvieren in diesem Kalenderjahr noch Heimspiele gegen den SV Sandhausen und den FC St. Pauli. | 07.12.2021 11:10