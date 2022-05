Hamburger SV - Hannover 96: Alles oder nichts Stand: 05.05.2022 15:28 Uhr Mit vier Siegen aus den jüngsten fünf Spielen ist der Hamburger SV auf der Zielgeraden der Saison unerwartet zurück im Aufstiegsrennen. Das Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonnabend ist das erste von zwei "Alles oder nichts"-Spielen für die Hanseaten.

Denn die Ausgangslage ist für die Mannschaft von Trainer Tim Walter schwierig. Drei Zähler Rückstand hat der HSV in der Tabelle auf Platz zwei und drei und ist daher selbst bei eigener maximaler Punktausbeute auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. So ist im Nordduell am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) für die Hanseaten alles drin: Bei einem Remis oder einer Niederlage könnte das Aus im Aufstiegsrennen bei entsprechenden Resultaten auf den anderen Plätzen besiegelt sein, mit einem Sieg könnte der HSV im Idealfall sogar als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag gehen.

HSV-Coach Walter interessieren diese Rechnereien nicht: "Wir bleiben bei uns und versuchen, unser Ding zu machen. Das ist das Einzige, was wir beeinflussen können", sagte der 46-Jährige.

Walter: "Stimmung bei uns ist sehr gut"

Er habe auch keinen Kontakt zu seinem Vorgänger Daniel Thioune aufgenommen, der mit Fortuna Düsseldorf am Freitag den HSV-Konkurrenten Darmstadt 98 zu Gast hat. "Kontakt zu irgend jemandem bringt eh nichts", meinte Walter. "Dass man die Ergebnisse mitbekommt, ist klar. Dass man hofft, ist auch normal." Ganz unbegründet sind die Hoffnungen auf einen Darmstädter Punktverlust bei der Fortuna nicht - die Rheinländer sind seit Thiounes Amtsantritt in elf Spielen ungeschlagen.

Gegen 96 plagen Walter keine Personalprobleme. Lediglich Miro Muheim fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte, er wird voraussichtlich wie beim Pokal-Halbfinale gegen Freiburg (1:3) von Josha Vagnoman vertreten. "Die Stimmung bei uns ist sehr gut. Die Jungs verspüren Vorfreude genauso wie ich", sagte der HSV-Trainer. "Wir sind voller Tatendrang, voller Energie."

Hannover der Schrecken der Nordclubs

Die wird gegen Hannover auch nötig sein. Zwar ist der HSV Favorit gegen die Niedersachsen, die erst am vergangenen Wochenende durch ein 2:0 gegen Karlsruhe den Klassenerhalt sichergestellt haben. Auf der anderen Seite ist Hannover aber in der laufenden Saison ein "Nord-Schreck": Sechs von neun Nordduellen hat 96 gewonnen und steht damit im direkten Vergleich der norddeutschen Zweitligisten auf Platz eins. Der HSV kommt in diesem Ranking bislang lediglich auf drei Siege in acht Partien. Dazu kommt, dass die Hamburger gegen Hannover jüngst schlecht aussahen: Der letzte Erfolg gelang 2019, seitdem gab es zwei Remis und zwei Niederlagen.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Suhonen, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel

Hannover: Zieler - Muroya, Krajnc, Börner, Ochs - Diemers, Ondoua - Maina, Kerk, Beier - Weydandt

