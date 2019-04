Stand: 05.04.2019 14:53 Uhr

Hält Braunschweigs Serie auch in Osnabrück?

Eintracht Braunschweig hat acht Mal in Folge nicht verloren. Coach André Schubert ist dabei, sich an der Hamburger Straße ein Denkmal zu bauen. Am Sonntag muss der BTSV auswärts aber eine enorm hohe Hürde überspringen - es geht zu Spitzenreiter VfL Osnabrück.

Der Start in seine "Rettermission" an der Hamburger Straße verlief ernüchternd. Erst in seinem achten Spiel als Coach von Eintracht Braunschweig durfte André Schubert seinen ersten Sieg feiern - ein 1:0 in Cottbus. Mehr als ein winziger Hoffnungsschimmer im Kampf um den Klassenerhalt war der Erfolg allerdings nicht. Der Rückstand der Niedersachsen auf das rettende Ufer betrug seinerzeit bereits sieben Zähler. Zur Winterpause waren es gar derer zehn. Es sah schlecht aus für den BTSV, der unter Torsten Lieberknecht eineinhalb Jahre zuvor doch noch in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg um den Bundesliga-Aufstieg gekämpft hatte.

"War mich sicher, dass André die Kurve bekommt"

Sorge hatte seinerzeit natürlich auch der langjährige "Löwen"-Trainer, dass die Eintracht durchgereicht werden könnte. Aber eben auch die Zuversicht, dass Schubert es mit dem Team noch packen würde. "Ich war mir ziemlich sicher, dass André die Kurve bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Dritte Liga halten werden und dann ab der neuen Saison wieder voll angreifen werden", sagte der heutige Coach des MSV Duisburg dem NDR Fernsehen. Nach zuletzt acht ungeschlagenen Partien in Serie stehen Braunschweigs Chancen auf den Klassenerhalt zumindest sehr viel besser als noch vor dem Restrunden-Beginn. Aus dem Schneider ist der Meister von 1967 allerdings noch nicht. Lediglich zwei Zähler beträgt sein Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Schubert will kein "lieber Gast" sein

Und nun steht für die "Löwen" das äußerst schwierige Nordduell beim VfL Osnabrück an (Sonntag, 14 Uhr), der momentan in Liga drei das Maß aller Dinge ist. "Sie haben vorne eine hohe individuelle Qualität und sind defensiv sehr stark. Zudem sind sie sehr gut bei Standards. Osnabrück kann auch aus wenig Chancen viel machen", sagte Schubert über den souveränen Spitzenreiter. Zugleich schickte der 47-Jährige eine kleine Kampfansage in Richtung Bremer Brücke: "Wir fahren natürlich nicht hin, um ein lieber Gast zu sein und die Punkte dazulassen. Wir werden fighten."

Bereits in der Hinrunde verlangte der BTSV dem VfL alles ab. 3:4 hieß es nach 90 dramatischen Minuten, in denen der Außenseiter zweimal geführt hatte. Es war das Heim-Debüt für Schubert als Braunschweig-Trainer. Der große Unterschied zu damals: Nach einer personellen Frischzellenkur in der Winterpause ist der "Löwen"-Kader inzwischen viel ausgewogener und besser besetzt.

Thioune: "Sie werden Vollgas geben"

Ein Umstand, der natürlich auch Osnabrücks Coach Daniel Thioune nicht verborgen geblieben ist. "Es sind andere Voraussetzungen als im Hinspiel. Sie haben viele Veränderungen vorgenommen. Die Mannschaft hat viel Stabilität bekommen - sie werden Vollgas geben", erklärte der 44-Jährige und forderte von seinem Team: "Dem müssen wir entgegenstehen." Zweifel an der Mentalität seiner Equipe muss Thioune allerdings nicht haben. Der vergangene Montag und das Nachbarschaftsduell mit den Sportfreunden Lotte waren der Beweis dafür, dass der VfL auch "dreckig" siegen kann. Nach einem zähen Abnutzungskampf schlug ein 1:0-Erfolg gegen die Westfalen zu Buche.

Einsatz von VfL-Trio auf der Kippe

Thioune wird seine Startelf im Vergleich zum Lotte-Spiel wohl ändern müssen. Hinter den Einsätzen von Keeper Nils Körber, Offensivmann Etienne Amenyido (beide angeschlagen) und Verteidiger Maurice Trapp (grippaler Infekt) stehen Fragezeichen.

