HSV und St. Pauli wieder im Mannschaftstraining

Die Hamburger Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli werden am Donnerstag wieder das Mannschaftstraining mit dem kompletten Team aufnehmen. Dazu erhielten die Clubs jeweils eine Ausnahmegenehmigung der Hamburger Behörden. Bislang durften sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Krise nur in Kleingruppen trainieren. Nach der Entscheidung von Bund und Ländern, eine Fortführung der Ersten und Zweiten Liga mit Geisterspielen zu erlauben, bereiten sich die Vereine nun auf den Wiederbeginn vor. Möglicherweise rollt schon am 15. Mai der Ball.

HSV-Profis ziehen in Jugendakademie um

"Das Teamtraining, das weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, ist wie das zuletzt absolvierte Kleingruppentraining mit maximalen Hygiene- und Präventionsvorgaben versehen", teilte der HSV am Mittwoch mit.

Um die Vorgaben mit dem gesamten Kader, Trainer- und Betreuerstab optimal umsetzen zu können, ziehen die Zweitligaprofis vorerst in die Alexander-Otto-Akademie in unmittelbarere Nähe des Volksparkstadions um. "Die Räumlichkeiten dort eignen sich besser, um Abstands- und Hygieneregeln außerhalb der Trainingseinheiten einzuhalten", sagte Sportvorstand Jonas Boldt. Das Nachwuchsleistungszentrum des HSV ist Corona-bedingt seit Wochen weitgehend leer und darf nicht von Jugendspielern genutzt werden.

St. Pauli fordert Neuausrichtung des Fußballs

Der FC St. Pauli wird ebenfalls wieder mit "normalem" Training beginnen. Trotzdem kehrt noch lange keine Normalität ein. Club-Präsident Oke Göttlich betonte: "Allen muss klar sein, dass dieser Re-Start auch der unbedingte Anstoß einer Debatte über die Neuausrichtung des systematisch aus dem Ruder gelaufenen Profi-Fußballs sein muss. Spiele ohne Fans bieten in allen Facetten ein gruseliges Bild, was wir alle im puren Marktglauben aus diesem Spiel gemacht haben." Das Verhältnis aus Sport, Kultur und Wirtschaft müsse neu justiert werden.

