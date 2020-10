HSV stürmt mit Sieg in Fürth wieder an die Zweitliga-Spitze Stand: 17.10.2020 14:54 Uhr Drei Spiele, drei Siege: In einem erneut turbulenten Auswärtsspiel zittern sich die Hamburger in Unterzahl zu einem 1:0 und zurück an die Tabellenspitze. Rotsünder Toni Leistner verabschiedete sich in die nächste Sperre.

von Ines Bellinger

Die Reise nach Fürth begann für den Hamburger SV mit einem Déjà-vu: Die Franken meldeten am Freitagmorgen einen positiven Corona-Test. Zwei Nachtests im Lauf des Tages hätten dann jedoch negative Ergebnisse gebracht, berichtete der Fürther Trainer Stefan Leitl am Sky-Mikrofon. Zwar musste er mit seiner Mannschaft auf das Abschlusstraining verzichten, das Spiel aber konnte stattfinden. Anders als im Frühjahr: Als die Corona-Pandemie ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte, war das Duell mit dem HSV im Fränkischen abgesagt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte damals ihren Spielbetrieb vorläufig eingestellt.

Fokus auf Ulreich - Leistner Kapitän

Dieses Mal waren im Sportpark Ronhof 3.250 Zuschauer zugelassen. Nach der harten Entscheidung von HSV-Trainer Daniel Thioune auf der Torwart-Position gegen Daniel Heuer Fernandes war klar, dass alle Augen auf den neuen Platzhirsch Sven Ulreich gerichtet sein würden. Der 32 Jahre alte Neuzugang von Bayern München feierte ebenso sein Zweitliga-Debüt für den HSV wie Verteidiger Leistner, der nach seiner abgesessenen Sperre für den Ausraster beim Pokalspiel in Dresden die "Rothosen" als Kapitän anführte - und erneut für Schlagzeilen sorgen sollte.

Lattenkracher von Seguin

Beide erlebten keinen geruhsamen Einstand, denn wie schon beim 4:3 in Paderborn wurde es turbulent. In der 6. Minute musste sich Ulreich erstmals geschlagen geben, als Paul Seguin aus 25 Metern abzog. Doch das Glück in Gestalt der Querlatte stand dem Torwart beiseite. Das Geschoss prallte vom Aluminium zurück ins Spielfeld. In der Folge bekamen die Hamburger immer wieder Probleme mit dem klugen Umschaltspiel der bissiger zu Werke gehenden Gastgeber. Vor allem Seguin war ein Unruheherd. Der HSV blieb nach einer frühen Doppel-Chance durch Khaled Narey (15.) und Aaron Hunt (16.) zunächst Vieles schuldig. Einen Freistoß von Hunt klärte Maximilian Bauer per Kopf vor der Torlinie (41.). Auf der Gegenseite hatte Ulreich erneut Glück, als ein Kopfball von Havard Nielsen nach Ecke von Seguin am langen Pfosten vorbeitrudelte (45.+1).

"Phantom" Terodde legt für Narey auf

HSV-Stürmer Simon Terodde wirkte bis dahin abgenabelt vom Spiel seiner Kollegen. Doch kurz vor dem Pausenpfiff tauchte er wie aus dem Nichts als Assistent auf. Mit einem feinen Pass schickte er Narey in die Tiefe, der den Ball seelenruhig am Fürther Torwart Sascha Burchert vorbeispitzelte (45.+3). Dass Narey nach dem 1:0 nicht jubelte, war wohl seiner Vergangenheit beim "Kleeblatt" geschuldet. Es hätte aber auch Ausdruck dafür sein können, dass die HSV-Führung zur Pause glücklich ausfiel.

Leistner sieht Rot - Glanztat von Ulreich

Nach Wiederanpfiff wirkte das Spiel der Hamburger strukturierter, zumindest in der Offensive. Nach hinten blieb die umformierte Abwehr anfällig. Besonders krass zeigte sich das in der 53. Minute. Nach einem Fürther Konter wusste sich Leistner gegen den durchlaufenden Nielsen nicht anders zu helfen, als den Stürmer an der Schulter zu packen. Für die Notbremse kassierte er folgerichtig Rot. Den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze hämmerte Julian Green in die Mauer, der Ball fiel aus den Wolken aber irgendwie zurück auf die Querlatte. Bei der folgenden Ecke zeigte Ulreich dann, warum er den Vorzug vor Heuer Fernandes erhalten hatte. Reaktionsschnell wehrte er einen Kopfball von Sebastian Ernst aus Nahdistanz ab (56.) - eine Glanztat!

Fürther Tor zählt nicht

In Unterzahl zog sich der HSV nun immer weiter zurück, während die Gastgeber beharrlich auf den Ausgleich drängten. In der 73. Minute musste Ulreich tatsächlich hinter sich greifen. Der Schiedsrichter hatte im Vorfeld aber ein Handspiel von Jamie Leweling erkannt und verweigerte dem Treffer des Jokers die Anerkennung. Es folgte eine Abwehrschlacht bis zum Schlusspfiff. Am Ende blieb Ulreich bei seiner Feuertaufe mit viel Glück ohne Gegentor und rechtfertigte Thiounes Entscheidung.

Dudziak vor Nachholspiel gegen Aue verletzt

Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt dennoch ein Wermutstropfen für den Aufstiegsfavoriten: Die durch zahlreiche Verletzungen angespannte Personallage des HSV hat sich nicht nur durch die Rotsperre für Leistner verschärft. Jeremy Dudziak musste Mitte der ersten Hälfte mit ausgekugelter Schulter das Feld verlassen. Im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) wird er wohl fehlen. Die Position als Tabellenführer könnte der HSV mit einem weiteren Dreier nachhaltig untermauern.

4.Spieltag, 17.10.2020 13:00 Uhr Greuther Fürth 0 Hamburger SV 1 Tore: 0: 1 Narey (45. +3)

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin (84. Abiama), Ernst (70. Tillman), Green - H. Nielsen (55. Leweling), Hrgota

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, G. Jung, Heyer - Onana (81. Jatta), Hunt - Dudziak (28. Kittel) - Narey, Terodde (74. Wood), Wintzheimer (81. Gjasula)

Zuschauer: 3325



