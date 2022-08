HSV in Bielefeld: Hoffnungen ruhen erneut auf Glatzel Stand: 11.08.2022 11:24 Uhr Der Hamburger SV sieht sich in der zweiten Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg - vor allem dank der Treffsicherheit von Stürmer Robert Glatzel. Am Sonnabend gastiert der HSV bei Arminia Bielefeld.

Während auch am Tag nach der Trauerfeier für Uwe Seeler einige HSV-Fans am Bronzefuß der Vereinsikone vor dem Volksparkstadion Blumen, Kerzen, Schals und Fahnen ablegten, steht für die Mannschaft von Trainer Tim Walter die große Herausforderung an, in diesen emotionalen Tagen den Fokus auf die nächste Aufgabe zu richten. Sie lautet: Gastspiel bei einem Bundesliga-Absteiger, der mit drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen den Zweitliga-Start gründlich verpatzt hat. Am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) treten die Hanseaten bei Arminia Bielefeld an, dem Vorletzten der Zweitliga-Tabelle.

Glatzel in dieser Zweitliga-Saison alleiniger HSV-Torschütze

Anders als die Ostwestfalen sehen sich die Hamburger auf einem guten Weg - sie schöpften reichlich Kraft und Mut aus dem 1:0 im vergangenen Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. "Wenn wir immer so kompakt stehen und so verteidigen, dann sind wir nur sehr schwer zu schlagen", sagte Verteidiger Mario Vuskovic. Nach dem Motto: Hinten dicht und vorne hilft der Robert! Glatzel mit Nachnamen, 28 Jahre alter Stürmer und derzeit so etwas wie die personifizierte Garantie für Torjubel.

Mehr noch: In der aktuellen Spielzeit ist er sogar der "Mister 100 Prozent" des HSV. Drei Treffer sind dem Club bislang gelungen, alle drei erzielte Glatzel. Beim 2:0 beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig war er genauso der Matchwinner wie in der Partie gegen Heidenheim. Setzt sich diese Serie in Bielefeld fort? Falls ja, würde der HSV mit dann neun Punkten womöglich schon auf einen der ersten beiden Plätze springen - dorthin also, wo er auch nach dem 34. Spieltag stehen will.

Mögliche Aufstellungen:

Arminia Bielefeld: Kapino - Klünter, Jäkel, Hüsing, Oczipka - Rzatkowski, Vasiliadis - Okugawa, Hack - Klos, Serra

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

