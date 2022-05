HSV im Zweitliga-Saisonfinale ohne Anssi Suhonen Stand: 12.05.2022 13:05 Uhr Zweitligist Hamburger SV geht personell geschwächt in das große Endspiel um den Aufstieg in die Bundesliga. Mittelfeldspieler Anssi Suhonen hat sich das Wadenbein gebrochen und wurde bereits am Donnerstag operiert.

Der Finne erlitt die Verletzung im Training, zunächst war unklar, ob er Trainer Tim Walter am Sonntag bei Hansa Rostock (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zur Verfügung steht. Dann die Gewissheit: Das linke Wadenbein ist gebrochen.

Suhonen verpasst auch Nationalmannschafts-Debüt

In den vergangenen Wochen war der 21-Jährige beim HSV zum Stammspieler avanciert und stand in den jüngsten fünf Partien stets in der Startelf. In 18 Zweitliga-Spielen erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Im April hatte Suhonen seinen Vertrag bei den Hanseaten vorzeitig bis 2026 verlängert. Er stand außerdem vor dem Sprung ins A-Nationalteam Finnlands und war bereits für Einsätze in der Nationalmannschaft eingeplant.

Nun der Rückschlag: Anssi Suhonen fällt im Saisonfinale und auch darüber hinaus lange aus. Seine Teamkollegen können mit einem Sieg in Rostock mindestens Platz drei halten und die Relegation erreichen. Bei einer Niederlage des Zweitplatzierten Werder Bremen und einem Erfolg der Hamburger könnte die Mannschaft von Trainer Tim Walter sogar direkt aufsteigen.

