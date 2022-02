HSV im Nordderby gegen Werder und im DFB-Pokal vor 25.000 Zuschauern Stand: 22.02.2022 13:41 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV darf das Nordderby am Sonntag gegen Werder Bremen sowie das Pokal-Viertelfinale am 2. März gegen den Karlsruher SC vor 25.000 Fans spielen. Nach einem Antrag des HSV lockerte der Hamburger Senat die Zuschauerbeschränkung vorzeitig.

Eigentlich sollten die Lockerungen für mehr als 10.000 Zuschauer erst ab dem 4. März gelten. Weil das Pokalspiel nur zwei Tage zuvor (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) angesetzt ist, hatte der Club um eine Sonderregelung gebeten. Am Dienstagmittag gab Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) nach der Sitzung des Hamburger Senats grünes Licht - sogar schon für das kommende Wochenende.

Weitere Informationen HSV - Werder: Der Countdown im News-Blog - Mehr Zuschauer erlaubt Der HSV und Werder Bremen treffen am Sonntag im Klassiker und Zweitliga-Aufstiegsgipfel aufeinander. NDR.de berichtet täglich im Live-Blog. mehr

"Wir ziehen die ohnehin geplante Erhöhung der Zuschauerzahl ein paar Tage nach vorn. Die aktuell deutlich rückläufigen Infektionszahlen eröffnen uns diesen Spielraum - und den nutzen wir auch", sagte Grote und ergänzte: "Wir wollen damit dem HSV im Aufstiegskampf und im Pokal möglichst starken Rückenwind geben."

Ganz so einfach war es auf politischer Ebene allerdings offenbar nicht. Die Politik hatte dem HSV nach seinem Antrag zwar gleich Zugeständnisse in Aussicht gestellt. Doch in den vergangenen Tagen hatte es dann noch Ärger zwischen den Koalitionspartnern SPD und Grünen gegeben.

HSV-Boss Wüstefeld verspricht Verantwortungsbewusstsein

"Wir freuen uns, dass die konstruktiven Gespräche mit dem Hamburger Senat zu einem guten Ergebnis geführt haben", sagte HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld und fügte hinzu: "Wir werden verantwortungsbewusst mit dieser neuen Kapazitätsobergrenze umgehen und sind sehr froh, dass wir nun deutlich mehr unserer Fans den Zugang zu zwei solchen Topspielen ermöglichen können."

Der HSV teilte mit, dass für den Zugang zum Volksparkstadion weiterhin die 2G-Plus-Regel gelte. Außerdem bestehe auch weiter Maskenpflicht. Der Vorverkauf für das Spiel gegen Werder werde am Mittwoch fortgesetzt, für das Pokalspiel am Donnerstag. In beiden Fällen zunächst lediglich für Mitglieder und Inhaber eines Dauerkartenpfandes. Für den Stehplatzbereich auf der Nordtribüne werde es jeweils 3.000 Tickets geben.

Zuletzt 2019 zu Hause - und im Pokal-Halbfinale

Im Pokal ist es für die Mannschaft von Trainer Tim Walter das erste Heimspiel in dieser Saison. In der ersten Runde hatte sich das Team zu einem 2:1-Erfolg bei Drittligist Eintracht Braunschweig gemüht. Danach gab es ein 4:2 beim Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg und zuletzt den umjubelten 5:4-Sieg bei Bundesligist 1. FC Köln nach Elfmeterschießen.

Das bisher letzte Pokalspiel im eigenen Stadion absolvierte der HSV am 29. Oktober 2019, damals unterlag das Team von Trainer Dieter Hecking in der zweiten Runde Zweitligist VfB Stuttgart mit 1:2. Bei den Schwaben saß damals noch Walter auf der Bank. Ein gutes halbes Jahr zuvor hatten die Hamburger mit Hannes Wolf noch im Pokal-Halbfinale gestanden, dort aber gegen Bundesligist Leipzig mit 1:3 den Kürzeren gezogen.

Weitere Informationen DFB-Pokal-Zugeständnis sorgt für rot-grünen Ärger in Hamburg Zum DFB-Pokal-Viertelfinale des HSV soll die Zuschauerzahl-Regelung vorzeitig gelockert werden. Die SPD ärgert sich aber über das Vorpreschen der Grünen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.02.2022 | 14:17 Uhr