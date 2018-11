Stand: 05.11.2018 07:55 Uhr

HSV gegen Köln: Duell der Zweitliga-Schwergewichte

Der HSV kann heute Abend mit einem Sieg im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln an den Rheinländern vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen. Trainer Hannes Wolf feiert im Duell der Aufstiegsfavoriten sein Heimdebüt. Es könnte ein ungemütliches werden.

Als sich der HSV und der 1. FC Köln bis dato letztmals gegenüberstanden, kämpften beide Teams noch um Bundesliga-Punkte - allerdings auf überschaubarem Niveau. Die Hamburger waren vor jener Begegnung am 20. Januar dieses Jahres im Volksparkstadion Tabellen-17., der Gast Letzter. Und die Partie vor 52.674 Zuschauern ließ kaum Zweifel offen, warum beide Teams damals bereits mit einem Bein in Liga zwei standen. Vergnügungssteuer musste der HSV hernach jedenfalls nicht an den Fiskus abführen. Schmerzensgeld für den eigenen Anhang wäre hingegen durchaus angebracht gewesen. Denn die Hausherren waren noch die wesentlich schlechtere von zwei schwachen Mannschaften. Sie unterlagen mit 0:2. Coach Markus Gisdol erhielt daraufhin seine Papiere, Bernd Hollerbach übernahm, bevor ein paar Wochen später auch der gelernte Metzger gefeuert wurde. Unter dem vormaligen U21-Trainer Christian Titz stiegen die Hanseaten dann zumindest in Würde ab. So auch Köln, das allerdings primär wegen riesigen Verletzungspechs am Klassenerhalt scheiterte.

Arp hofft auf einen "geilen Abend"

Heute (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) messen die Teams nun unter den Augen von Geburtstagskind Uwe Seeler - die HSV-Ikone wird an diesem Tag 82 - im Bundesliga-Unterhaus ihre Kräfte. Und diesmal ist es kein Kellerkick, sondern das Duell der beiden großen Aufstiegsfavoriten. "Das ist natürlich rein von den Namen her ein Spiel, auf das die ganze Liga von Anfang an geguckt hat", sagte HSV-Angreifer Fiete Arp zum Vergleich der Clubs mit der größten Tradition und den höchsten Etats in Liga zwei.

"Es wäre schöner, wenn das Spiel in der Ersten Liga wäre. Aber die Konstellation ist jetzt so", erklärte Kölns Coach Markus Anfang. Seiner Equipe genügt ein Remis, um vor den punktgleichen Hamburgern zu bleiben und den zwölften Spieltag als Tabellenführer abzuschließen. Ganz nach oben möchten aber unbedingt auch die Hausherren, wie Arp unmissverständlich zu verstehen gibt: "Ich glaube, für den Moment wäre es einfach ein super Gefühl für uns, gegen so eine Top-Mannschaft zu Hause die drei Punkte zu holen. Das wäre ein geiler Abend."

Heimdebüt für Trainer Wolf

Der Fokus wird zumindest vorerst allerdings nicht auf dem jungen Stürmer, sondern auf Coach Hannes Wolf liegen. Der 37-Jährige feiert sein Heimdebüt als HSV-Trainer. Und es wird spannend sein, wie die Fans den Nachfolger des beim Anhang beliebten Titz empfangen werden. Nach dem Wolf-Einstand im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg feierten die mitgereisten Fans lautstark Titz. Ein gegen den Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann gerichtetes Transparent ("Hoffmann, du wirst von uns hören") gab möglicherweise schon einmal einen Vorgeschmack darauf, dass es auch während der Köln-Partie einige Proteste gegen die Titz-Beurlaubung geben könnte. Ein Erfolg würde die Kritiker der Entlassung vermutlich erst einmal verstummen lassen.

Kein Kölner Krisengerede trotz Sieglos-Serie

Wolf ist seit seinem Amtsantritt bemüht, sich nur zum Sportlichen zu äußern und sich ausschließlich darauf zu fokussieren. Und so betonte der frühere Stuttgart-Coach auch, dass eine Pleite im Spitzenspiel bitter, aber eben kein Beinbruch wäre: "Es geht um viel, aber die Liga wird nicht am Montag entschieden." Die Vorzeichen für einen Hamburger Sieg stehen gar nicht mal schlecht. Köln konnte die vergangenen vier Pflichtspiele nicht gewinnen und hat im bisherigen Saisonverlauf wie der HSV mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. Im Gegensatz zum chronisch unruhigen Umfeld bei den Hanseaten herrscht bei den Rheinländern aber (noch) Ruhe.

Das ist ganz gewiss auch ein Verdienst von Geschäftsführer Armin Veh. Der ehemalige HSV-Trainer (von 2010 bis 2011) hat bis dato keinerlei Diskussionen über die Arbeit seines Coaches Anfang aufkommen lassen. Hamburgs Sportvorstand Ralf Becker, der gemeinsam mit Anfang Holstein Kiel in Liga zwei führte, trug derweil seinen Teil zu den wochenlangen Diskussionen um Titz bei, weil er dem Wolf-Vorgänger öffentlich stets die Rückendeckung verweigerte.

"Winterspeck" geht vor rascher Weiterentwicklung

Nun wird Becker ebenso wie Clubboss Hoffmann an der Wolf-Verpflichtung gemessen. Und der Trainer selbst natürlich an Resultaten sowie einer sichtbaren Entwicklung der Mannschaft. Bisher konnte der 37-Jährige ob nur weniger Trainingseinheiten primär verwalten, aber kaum gestalten. Seine Handschrift wird wohl erst nach der Winterpause so richtig zu erkennen sein. Vorausgesetzt, der Übungsleiter schafft es anders als sein Vorgänger, aus den vielen guten (und gut bezahlten) Individualisten ein Team zu formen, das fußballerische Lösungen gegen die überwiegend tiefstehenden Gegner findet. Vorerst dürften noch keine großen taktischen und spielerischen Überraschungen von den Hamburgern zu erwarten sein. Es geht für sie erst einmal darum, sich ein wenig "Winterspeck" anzufuttern, um nach dem Jahreswechsel ohne die an der Elbe rasch aufflammenden Störfeuer den Aufstiegskampf angehen zu können.

