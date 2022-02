Stand: 22.02.2022 13:23 Uhr HSV - Werder: Der Countdown im News-Blog - Mehr Zuschauer erlaubt

Der HSV und Werder Bremen treffen am Sonntag (13.30 Uhr) im Kassiker und Zweitliga-Aufstiegsgipfel aufeinander. Was tut sich vor dem Top-Duell Zweiter gegen Erster? Alle News im Live-Blog bei NDR.de.

HSV darf gegen Werder vor 25.000 Zuschauern spielen

Der Hamburger SV darf am Sonntag gegen Werder Bremen sowie im Pokal-Viertelfinale am 2. März gegen den Karlsruher SC vor 25.000 Zuschauern spielen. Das teilte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Hamburger Senats mit. Ursprünglich war eine Erhöhung der Kapazität über 10.000 Zuschauer hinaus nach dem jüngsten Bund-Länder-Beschluss erst vom 4. März an vorgesehen. Nun ermögliche die sinkende Inzidenz eine vorzeitige Lockerung.

Clemens Fritz: "Derby willst du immer gewinnen"

"Es ist ein wichtiges, aber kein entscheidendes Spiel. Wir haben noch viele Spieltage vor uns. Aber es ist ein Derby. Das willst du immer gewinnen." Clemens Fritz, Werders Leiter Profi-Fußball

Harnik drückt seinen beiden Ex-Clubs die Daumen

Martin Harnik drückt seinen beiden früheren Vereinen gleichermaßen die Daumen. "So, wie die Tabelle jetzt ist, würde ich sie mir auch am Ende der Saison wünschen", sagte der 34-Jährige dem "Hamburger Abendblatt". Aber: "Qualitativ sehe ich Werder als die beste Mannschaft der Zweiten Liga, den HSV sehe ich 'nur' auf Rang drei. Rein vom Kader scheint mir Schalke noch ein bisschen stärker zu sein." Für den Sonntag tippt der Ex-Profi, der in seiner Karriere 37 Bundesligaspiele für Werder und 23 Zweitliga-Partien für den HSV bestritten hat, auf ein 1:1.

In der Rückrunde noch ohne Niederlage

Der HSV und der SV Werder sind die einzigen beiden Zweitliga-Teams, die in der Rückrunde noch ohne Niederlage sind. Die Bremer ließen am Sonnabend beim 1:1 gegen Ingolstadt überhaupt ihre ersten Punkte liegen. Der HSV verbuchte drei Siege und drei Remis.

HSV-Keeper Heuer Fernandes freut sich auf die Derby-Woche

"Das wird eine geile Woche für uns, wenn du weißt, es geht rund, und der Sonntag ist dann das Highlight", sagte Daniel Heuer Fernandes im NDR Interview. "Das ist ein Spiel von hoher Brisanz allein durch den Tabellenstand, aber auch durch die Vereinshistorien."

