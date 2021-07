HSV-Verteidiger Vagnoman bangt um Olympia-Teilnahme Stand: 06.07.2021 09:59 Uhr Josha Vagnoman vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV muss um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen bangen. Der Rechtsverteidiger hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Mindestes zwei Wochen muss der 20-Jährige, der erst am Montag von Trainer Stefan Kuntz in den 19-köpfigen Kader für die Spiele in Tokio nominiert worden war, pausieren - schlimmstenfalls könnten es sogar vier Wochen werden. Das ergab die MRT-Untersuchung in Salzburg. Der HSV absolviert derzeit in Österreich sein Trainingslager.

Trotz Verletzung mit nach Japan?

Was die Verletzung für die Olympia-Ambitionen Vagnomans bedeutet, ist offen. Vielleicht nimmt Kuntz den U21-Europameister dennoch mit und hofft auf eine Genesung während des Turniers. Die DFB-Auswahl trifft sich bereits in einer Woche, um am 13. Juli die Reise nach Japan anzutreten. In Wakayama City wird das deutsche Olympia-Team ein Trainingslager beziehen und am 17. Juli ein Testspiel gegen Honduras bestreiten. Das erste Gruppenspiel steigt am 22. Juli gegen Brasilien.

