HSV-Torjäger Terodde wechselt zu Schalke 04 Stand: 02.05.2021 14:15 Uhr Torjäger Simon Terodde kehrt dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach nur einem Jahr den Rücken. Der 33-Jährige wird in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen.

Das teilte der abgeschlagene Bundesliga-Letzte am Sonntagnachmittag mit. Terodde wechselt ablösefrei zu den Gelsenkirchenern. Sein Vertrag beim HSV läuft am Saisonende aus. Bei den "Königsblauen" erhält der gebürtige Bocholter einen Einjahreskontrakt mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

"Simon wird unser Offensivspiel mit seinem Gespür für den torgefährlichen Raum und seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bereichern. Er kennt die Zweite Liga, hat über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, um dort erfolgreich zu sein. Das macht Simon zu einem zentralen Baustein unserer neuen Mannschaft", sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel.

Kommt Darmstadts Dursun als Terodde-Ersatz?

Terodde war im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln zum HSV gewechselt. Nach einer überragenden Hinrunde mit 17 Treffern baute der Routinier in der zweiten Saisonhälfte - wie das gesamte Hamburger Team - ab. Es gelangen ihm bis dato nur vier weitere Tore. Damit liegt der 33-Jährige in der Torschützenliste gleichauf mit Serdar Dursun von Darmstadt 98, an dem wiederum die Hanseaten nach "Bild"-Informationen Interesse zeigen sollen.

