HSV: Kittel fix, Fein im Anflug

Einen Tag nach dem Trainingsauftakt hat der Fußball-Zweitligist Hamburger SV den nächsten Neuzugang verpflichtet. Sonny Kittel kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt an die Elbe und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Das gab der HSV am Dienstag bekannt. "Er wird nicht nur aufgrund seiner Erfahrung in der Liga, sondern auch wegen seiner technischen Fähigkeiten, seiner Torgefahr, seines Spielwitzes und seiner offensiven Flexibilität eine enorme Bereicherung für uns sein", sagte Sportvorstand Jonas Boldt über den 26-Jährigen.

"Freue mich, bei einem so großen Club unter Vertrag zu stehen"

"Ich freue mich riesig, dass der Wechsel geklappt hat und ich nun bei einem so großen Club unter Vertrag stehe. Dieter Hecking und Jonas Boldt haben mir seit dem ersten gemeinsamen Gespräch ein super Gefühl gegeben, dass ich hier richtig aufgehoben bin und der HSV der richtige Schritt für mich ist", erklärte Kittel. Der Offensiv-Allrounder erzielte in der vergangenen Saison zehn Tore und gilt als raffinierter Standard-Spezialist.

Fein soll von den Bayern ausgeliehen werden

Zuvor hatten die Hamburger bereits Torwart Daniel Heuer Fernandes (Darmstadt 98), David Kinsombi (Holstein Kiel), Jeremy Dudziak (St. Pauli) sowie Jan Gyamerah und Lukas Hinterseer (beide VfL Bochum) verpflichtet. Außerdem steht der HSV nach übereinstimmenden Medienberichten vor einer Ausleihe von Adrian Fein (Bayern München). Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr an den Zweitligisten Jahn Regensburg ausgeliehen (21 Spiele) und soll nach dem obligatorischen Medizincheck bereits am Mittwoch beim ersten offiziellen Training der Saison mit der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking teilnehmen.

Boldt sucht Spieler mit Mentalität

Weitere Spieler sollen folgen, Sportchef Boldt sucht nach der enttäuschenden Vorsaison vor allem nach Profis mit Mentalität. "Die entscheidende Frage, die wir allen stellen, ist: Siehst du dich als Teil des Ganzen, als Teil dieses HSV, und bist du bereit dazu, unter den gegebenen Bedingungen den aufgezeigten Weg mitzugehen?", sagte Boldt: "Denn das Wichtigste ist, dass jeder weiß, was es bedeutet, für den HSV zu spielen. Du musst nachvollziehen können, was die Menschen hier in den letzten Jahren mitgemacht haben, wie sie gelitten haben. Das hat mit Identifikation zu tun." Bis Ende August will er den Plan "bestmöglich umzusetzen". Dann steht die Zweite Liga allerdings schon vier Wochen im Spielbetrieb.

Pollersbeck nach Salzburg?

Mit Lewis Holtby, Fiete Arp und Pierre-Michel Lasogga haben bereits drei prominente Spieler den HSV verlassen. Weitere Abgänge sind geplant. So wird Keeper Julian Pollersbeck, für den in Heuer-Fernandes ein Nachfolger bereits verpflichtet wurde, mit Champions-League-Starter RB Salzburg in Verbindung gebracht. Offen ist die Zukunft von Douglas Santos, Kyriakos Papadopoulos oder Rückkehrer Bobby Wood. Der HSV würde die Top-Verdiener gerne verkaufen, bislang gibt es aber (offiziell) keine Interessenten. Eine Weiterbeschäftigung in Hamburg schließt Boldt deshalb nicht aus. Keine Zukunft beim HSV haben hingegen Matti Steinmann und Finn Porath - die beiden müssen nicht zum Trainingsstart erscheinen und sollen sich neue Verein suchen.

Schweinsteiger als Co-Trainer?

Möglich, dass die Hamburger zum Vorbereitungsauftakt auch einen neuen Co-Trainer präsentieren - einen mit einem prominenten Namen. Tobias Schweinsteiger, Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger, könnte nach Informationen der "Bild" der zweite Assistent von Hecking werden, der bereits Dirk Bremser mitgebracht hat. Tobias Schweinsteiger war früher Stürmer beim VfB Lübeck und arbeitete zuletzt beim Zweitligisten FC Juniors OÖ, dem Ausbildungsclub des österreichischen Vizemeisters Linzer ASK.

