HSV-Kapitän Schonlau: Starker Charakter mit starkem Willen

Sebastian Schonlau blickt auf eine keinesfalls geradlinige Karriere als Fußballer zurück - und ist mit seiner Stressresistenz enorm wichtig für den HSV, der in seinem vierten Zweitligajahr endlich die Bundesliga-Rückkehr schaffen will.

von Johannes Freytag

Am Anfang war der Kulturschock: "Die ersten zwei Wochen wusste ich nicht, wo rechts und links ist", beschrieb Schonlau im NDR Sportclub seine erste Zeit im Hamburger Volkspark nach dem Wechsel im vergangenen Sommer. "Komplett unterschiedlich zu allem, was ich zuvor gespielt hatte" sei das System von Trainer Tim Walter gewesen. Aber der Innenverteidiger nahm die Herausforderung nicht nur an, sondern meistert sie seitdem in geradezu herausragender Art und Weise.

Heimlicher Spielmacher der Liga

Sensationelle 109,98 Aktionen hat der Defensivmann pro 90 Minuten und ist damit laut Datencheck nicht nur einer der heimlichen Helden im Aufstiegsrennen, sondern eigentlich der Spielmacher der Zweiten Liga schlechthin. Teamkollege Sonny Kittel, dem diese Rolle qua Position eigentlich zukommt, kommt auf gerade einmal 64,61 Aktionen pro Spiel.

Doch Schonlau lässt den Vergleich nicht gelten: "Ich bin froh, dass wir Sonny haben. Wenn man sieht, was er aus den 64 Aktionen macht, dann ist das eine ganze Menge. Der soll das mal schön so weiter spielen."

Zweimal in Paderborn aussortiert

Der 27-Jährige mag sich zwar nicht gerne in den Vordergrund stellen, hat aber einen unbändigen Willen. "Sieh zu, dass du Verantwortung übernimmst", hat ihm sein Vater einst mit auf den Weg gegeben: "Bei 3:0 das 4:0 zu erzielen, das können ganz viele. Aber bei 0:1 noch zu versuchen, den Ausgleich zu erzielen oder gar zu gewinnen - das ist etwas völlig anderes."

Schonlaus Karriere verlief alles andere als geradlinig, aber aufgegeben hat er nie. Einst wurde der gebürtige Warburger in der U16 beim knapp 50 Kilometer entfernten SC Paderborn als "zu klein und schmächtig" befunden und aussortiert. Und auch im zweiten Versuch als 18-Jähriger kam er beim damaligen Zweitligisten unter Trainer André Breitenreiter nicht zum Zug. Nach einer einjährigen Ausleihe zum Regionalligisten SC Verl schien der dritte Anlauf 2015 ebenso zu scheitern, Schonlau sah sich schon als Student an der Universität.

Förderer Steffen Baumgart

Doch Paderborns damaliger Drittliga-Coach Steffen Baumgart gab ihm noch eine Chance: Er schulte den defensiven Mittelfeldspieler zu einem kopfballstarken Innenverteidiger um - und Schonlaus Karriere, die schon beendet schien, nahm richtig Fahrt auf.

Mit Paderborn schaffte er den Durchmarsch von Liga drei in die Bundesliga und zählte in jeder Spielklasse zum Stammpersonal. Er könnte sogar immer noch Bundesligaprofi sein, Förderer Baumgart lockte mit dem 1. FC Köln. Doch Schonlau entschied sich für die Zweite Liga - und den HSV: "Ich wollte einen anderen Weg gehen, frei von Steffen Baumgart, mal etwas weiter von zu Hause weg und auf eigenen Beinen stehen", erläuterte Schonlau seinen Schritt.

Sozial engagiert und meinungsstark

Seine Heimatstadt hat der besonnene 27-Jährige dabei aber nicht aus den Augen verloren. Im Gegenteil: Schonlau engagiert sich an seinem ehemaligen Gymnasium und setzt sich für gesellschaftliche und politische Themen ein. "Das ist seine Einstellung und auch nichts Gespieltes", sagte sein ehemaliger Lehrer Kalli Böhm dem NDR.

"Wenn man bedenkt, dass er mit 18 Jahren noch unter Amateurbedingungen bei uns in Warburg gespielt hat, ist es unglaublich, was er geschafft hat." Ansgar Schonlau über seinen Sohn

Diese Meinungsstärke ist wohl auch ein Grund dafür, warum HSV-Coach Walter den Profi zum Kapitän ernannte. Die Entscheidung, als Neuzugang gleich die Binde zu bekommen, erschien Schonlau anfangs "surreal", wie er in einem Interview mit hsv.de zugabe, aber: "Ich konnte mich in gewisser Weise noch einmal neu erfinden und weiterentwickeln."

Stressresistenz als Erfolgsfaktor

"Entwicklung" ist eins der Lieblingswörter von HSV-Coach Walter. Sind die Hanseaten nach den jüngsten drei Siegen in Folge auf Bundesliga-Kurs? "Es ist sehr eng in der Tabelle. Wir tun gut daran, bei uns zu bleiben und noch nicht so weit vorauszublicken", gibt sich Schonlau zurückhaltend.

Aber der HSV-Kapitän ist auch selbstbewusst: Kritikern, die dem HSV eine zu riskante Spielweise vorwerfen - auch beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Heidenheim gab es brenzlige Situationen im eigenen Strafraum - hält Schonlau entgegen: "Wir wollen nun einmal generell viel Ballbesitz haben und die Bälle hinten flach raus spielen." Der 27-Jährige verwies darauf, dass die Hanseaten dennoch ligaweit die wenigsten Gegentore kassiert haben. Stressresistenz - Schonlau hat sie und zählt damit zu den Erfolgsgaranten beim "neuen" HSV.

