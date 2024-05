Jede Menge Glanz - EM-Pokal macht Station in Hamburg Stand: 01.05.2024 14:26 Uhr Die Fußballstars kommen erst im Juni zur Europameisterschaft nach Hamburg. Der EM-Pokal ist aber schon da - und machte unter anderem Station im Rathaus, bei der Elphilharmonie und im Volksparkstadion.

Die Hansestadt ist die vorletzte Station des "Coupe Henri Delaunay", der vor der Heim-EM (14. Juni bis zum 14. Juli) auf Deutschland-Tour ist. In Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Berlin und Leipzig war das acht Kilogramm schwere und 60 Zentimeter hohe Objekt der Begierde aus Sterling-Silber schon, nach Sonnabend zieht der Pokal abschließend nach München weiter (13. und 14. Mai).

Am Freitag war der Cup auch in der Innenstadt zu bewundern und sorgte für viel Andrang. Im Volksparkstadion war in Thomas Helmer auch ein ehemaliger Europameister von 1996 bei der Präsentation dabei. Am Sonnabend wird der Pokal ab 10 Uhr auf dem Hafengeburtstag gegenüber der U-Bahn-Station Baumwall zu sehen sein.

In Hamburg werden fünf EM-Spiele ausgetragen - vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale.

Die EM-Spiele in Hamburg: Polen gegen Niederlande (Sonntag, 16. Juni 2024, 15 Uhr)

Kroatien gegen Albanien (Mittwoch, 19. Juni 2024, 15 Uhr)

Georgien gegen Tschechien (Sonnabend, 22. Juni 2024, 15 Uhr)

Tschechien gegen Türkei (Mittwoch, 26. Juni 2024, 21 Uhr)

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6 (Freitag, 5. Juli 2024, 21 Uhr)