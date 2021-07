HSV, FC Hansa und Co: So läuft es mit den Tickets Stand: 01.07.2021 12:10 Uhr Die ersten Spieltage sind terminiert - und direkt zu Saisonbeginn warten schon attraktive Nordduelle. Aber wie viele Fans werden ihre Mannschaft im Stadion anfeuern können? Und wie läuft das bei den Nordclubs mit den Dauerkarten für die kommende Saison?

von Tom Gerntke

Schon am 23. Juli geht es in der Zweiten und Dritten Liga wieder los, die Bundesliga startet drei Wochen später. Und gleich der Auftakt hat es in sich: Der HSV muss zum Absteiger Schalke 04, Werder Bremen empfängt Hannover 96, St. Pauli spielt gegen Holstein Kiel und Aufsteiger Hansa Rostock startet seine Mission "Zweite Liga" gegen den Karlsruher SC. Alles Partien, bei denen die Stadien bis auf den letzten Platz ausverkauft sein dürften - wäre da nicht die Pandemie.

Über die endgültigen Kapazitäten entscheiden die zuständigen Behörden und Gesundheitsämter. Völlig offen ist, ob die Verhandlungen zwischen den Staatskanzleien des Bundes und der Länder tatsächlich zu einer bundesweit einheitlichen Regelung führen. Vieles ist daher mit dem Vermerk "Stand jetzt" versehen und noch unsicher - auch, wie es mit Zuschauern und dem Dauerkartenvorverkauf für die Fans aussieht. Bei den Nordvereinen laufen die Vorbereitungen dennoch auf Hochtouren. Eine Übersicht:

VfL Wolfsburg

Die Hoffnung ist groß, dass im ersten Heimspiel am 14. August gegen Bochum zumindest ein Teil der Zuschauerplätze belegt sein wird. In Niedersachsen gibt es zwar positive Signale von der Politik, konkret wird aber auch Ministerpräsident Stephan Weil nicht. "Ob wir mit 20, 25 oder 30 Prozent starten werden, steht noch nicht fest", sagte der SPD-Politiker der "Welt".

20 Prozent, zur Hälfte gefüllt, voll ausgelastet: Man sei auf alles vorbereitet, so der VfL. Der Dauerkartenvorverkauf läuft bereits. Tickets für Einzelspiele wird es erst geben, sobald feststeht, wann wieder vor Zuschauern gespielt werden kann.

FC Hansa Rostock

Stand jetzt dürften 15.000 Zuschauer beim Auftaktspiel des Zweitliga-Aufsteigers gegen den Karlsruher SC im Ostseestadion sein, Hygiene- und strenges Sicherheitskonzept inklusive. Die Tickets sind schwer begehrt: Schon Anfang Juni hatte der FCH mit 10.000 verkauften Dauerkarten eine vereinsinterne Bestmarke aufgestellt - angesichts der hochattraktiven Liga mit Gegnern wie Schalke 04, Werder Bremen oder dem HSV kaum verwunderlich.

FC St. Pauli

Bernd von Geldern, Geschäftsleiter Vertrieb beim Kiezclub, will sich noch nicht zu konkreten Zuschauerzahlen äußern. Man sei aber "durchaus optimistisch" und bereite sich auf verschiedene Szenarien vor. Zum Nordduell am ersten Spieltag gegen Kiel wird es aufgrund der eingeschränkten Kapazität sicher nur einen Tageskartenverkauf geben. Am 12. Juli startet beim Zweitligist der Verkauf der Dauerkarten und der Jahreskarten für die Südtribüne.

Hamburger SV

Die neueste Verordnung der Hansestadt Hamburg sieht vor, dass nach einer Einzelprüfung Sportveranstaltungen unter freiem Himmel auch mit mehr als 650 Zuschauern durchgeführt werden können. Vom HSV heißt es dazu, man befinde sich im engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Ergebnis: offen. Ob und wann wieder Dauerkarten verkauft werden können, sei noch nicht entschieden. Der Zweitligist hofft, Anfang Juli mit mehr Gewissheit erste Lösungen präsentieren zu können.

Hannover 96

Geschäftsführer Martin Kind hofft auf eine schnelle Rückkehr der Fans, er rechnet mit einer Auslastung von 30 bis 50 Prozent. Das würde bedeuten, dass den Zweitligisten in der Spitze bis zu 25.000 Fans anfeuern könnten. Dauerkarten wird es erst einmal nicht geben, der Verein will zunächst Einzeltickets verkaufen. Bisherige Dauerkarteninhaber hätten dann aber - genauso wie Vereinsmitglieder - ein Vorkaufsrecht.

Holstein Kiel

Beim Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln waren immerhin 2.500 Zuschauer im Holstein-Stadion, zur neuen Saison könnten es noch einmal deutlich mehr werden. Seit Monaten ist die Infektionslage in Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich niedrig.

Der Verein selbst war zuletzt eher zurückhaltend bei Ankündigungen zur Rückkehr von Zuschauern. Auf NDR Anfrage erklärte der Zweitligist, man stecke noch in den Planungen für die neue Saison. Dauerkarten wird es geben, sie gelten jedoch erst nach Ablauf der ersten acht Heimspiele. In der Rückrunde gilt dann - bei entsprechendem Pandemieverlauf: neun Spiele besuchen, aber nur acht bezahlen. Dauerkarteninhaber erhalten zusätzlich ein Vorverkaufsrecht, sollte es im Verlauf der Hinrunde zu Spielen mit Teilzuschauerzulassungen kommen.

SV Werder Bremen

Werder Bremen plant für sein Heimspiel zum Auftakt gegen Hannover 96 mit bis zu 8.500 Zuschauern. Das wäre immerhin eine Stadionauslastung von 20 Prozent. Gästefans hätten keinen Zutritt. Fast alle 25.000 Dauerkarten-Besitzer haben trotz des Abstiegs aus der Bundesliga ihre bisherigen Tickets verlängert. Für die 2.000 zusätzlichen Saisonkarten erhielt der Verein rund 10.000 Anfragen, wie der Club Radio Bremen mitteilte. Mit dann 27.000 verkauften Karten würde Werder einen Dauerkarten-Rekord aufstellen.

Eintracht Braunschweig

Der Zweitliga-Absteiger plant zum Saisonauftakt der Dritten Liga mit bis zu 8.000 Fans. Das wäre immerhin eine Auslastung von fast 30 Prozent. Wann der Dauerkartenvorverkauf startet, will der Club in Kürze bekannt geben.

SV Meppen

Sollten sich die Inzidenzwerte weiterhin gut entwickeln, könnten zum Saisonstart bis zu 6.500 Zuschauer die Heimspiele der Emsländer im Stadion verfolgen. Das entspricht 50 Prozent der Gesamtauslastung, Voraussetzung ist ein entsprechendes Hygienekonzept. "Wir sehnen alle die Rückkehr der Fans in das Stadion herbei. In diese Richtung werden wir nun die weitere Planung angehen", so Geschäftsführer Ronald Maul. Dauerkarteninhaber will der Drittligist in Kürze direkt über den neuesten Stand informieren.

TSV Havelse

Der Drittliga-Aufsteiger wird seine Heimspiele in der Arena von Hannover 96 austragen und ist somit abhängig von den Vorgaben, die für das Stadion am Maschsee gelten werden. Der Verein kalkuliert zunächst mit bis zu 2.500 Zuschauern, hofft aber bei attraktiven Heimspielen auf bis zu 5.000 Besucher.

VfL Osnabrück

Der Zweitliga-Absteiger hofft auf eine zügige Rückmeldung zu seinem Hygienekonzept. Man stehe in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. Beim ersten Heimspiel der vergangenen Saison waren 3.200 Besucher zugelassen. Die derzeitigen Planungen sehen eine Erhöhung dieses Kontingents vor. Dauerkarten werden schon seit dem 23. Juni verkauft. Eine Option ist die Dauerkarte "Flex": Die gilt ab dem Zeitpunkt, wenn wieder die volle Zuschauerauslastung möglich ist. Erst dann wird der Dauerkartenpreis berechnet.

