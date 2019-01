HSV: Es geht um mehr als einen neuen Präsidenten

Stand: 16.01.2019 14:15 Uhr

Die Mitglieder des Hamburger SV stehen vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Am Sonnabend wählen sie in Wilhelmsburg aus drei Kandidaten ihren neuen Präsidenten: Marcell Jansen, Ralph Hartmann und Jürgen Hunke haben sich um das höchste und mächtigste Amt innerhalb der gesamten HSV-Struktur beworben. Der Präsident der Amateur- und Breitensportler ist "geborenes" Mitglied des Aufsichtsrates der ausgegliederten HSV Fußball AG sowie Vertreter ihres Mehrheitsanteilseigners HSV e.V. in der Hauptversammlung der Aktionäre.

Noch hält der Club eine Dreiviertelmehrheit



Verteilung der Anteile an der HSV Fußball AG Hamburger Sport-Verein e. V.: 76,19 %

Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne: 20,57 %

Familie Burmeister: 1,35 %

Agrarunternehmer Helmut Bohnhorst: 1,22 %

Erben von Weinhändler Alexander Margaritoff: 0,67 %

Mit 76,19 Prozent der Anteile hält der e.V. noch immer die satzungsgemäße Dreiviertelmehrheit, um Beschlüsse aller Art allein durchsetzen zu können. Zum Beispiel, wer im Aufsichtsrat der Fußball AG sitzen darf, oder ob Anteilsverkäufe auf bis zu 24,9 Prozent begrenzt werden. Sinkt der Aktienanteil des e.V. unter 75 Prozent, wäre er zukünftig nicht mehr allein beschlussfähig und auf die Zustimmung der übrigen Gesellschafter angewiesen. Klaus-Michael Kühne hält mit 20,57 Prozent den zweitgrößten Anteil, der Rest (3,24 Prozent) verteilt sich auf drei weitere Kleinaktionäre.

Weitere zehn Prozent der AG-Anteile könnten verkauft werden

Den Mitgliedern wurde 2014 im Rahmen der Ausgliederung der Profifußballl-Abteilung zugesichert, dass Anteilsverkäufe über 24,9 Prozent nicht ohne ihre Zustimmung erfolgen dürfen. Allerdings ermächtigt ein "Satzungsfehler" den Vorstand der AG dazu, bis zu ein Drittel der Aktien, also insgesamt 33,3 Prozent, verkaufen zu können - unabhängig vom Willen der Mitgliedschaft. Genau an dieser Stelle kommen die drei Präsidentschaftskandidaten ins Spiel. Sie versprechen eine umgehende Korrektur dieses Fehlers, um die Stimmenmehrheit des e.V. in der einflussreichen Aktionärsversammlung zu bewahren.

Die Basis lehnt den Verkauf weiterer Anteile zur Lösung kurzfristiger Liquiditätsprobleme strikt ab. Aber was ist, wenn dem HSV gar keine andere Wahl mehr bleibt? Finanzvorstand Frank Wettstein rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Verlust von mehr als 20 Millionen Euro, womit sich die Fehlbeträge der vergangenen neun Jahre kumuliert auf nahezu 90 Millionen vergrößern würden. Zudem steht im Herbst die Rückzahlung der Fan-Anleihe mit einem Volumen von 17,5 Millionen an. Ohne externen Zufluss neuer Gelder wird es für den Vorstand schwierig, die finanziellen Herausforderungen zu meistern.

HSV finanziell noch immer von Kühne abhängig

Und da außer Kühne kein anderer Investor in Sicht ist, hängt der HSV weiter am Tropf des Logistik-Milliardärs. Verlängert er den auslaufenden Vertrag für die Namensrechte am Stadion und kauft die restlichen Aktien, können die "Rothosen" mit etwa 20 bis 25 Millionen rechnen. Ex-Präsident Hunke glaubt, dass dieses Vorhaben längst beschlossene Sache ist. Seine These ist nicht weit hergeholt: Bereits im vergangenen Sommer gab es laut Kühne eine Einigung mit den Verantwortlichen der AG. "Herr Köttgen als Aufsichtsratschef stand dahinter. Frank Wettstein als Finanzchef ebenso. Herr Hoffmann war schwankend, hat mal Ja und mal Nein gesagt", äußerte der 80-Jährige in einem Interview mit der "Sport Bild".

Wirtschaftliche Lage laut Hoffmann "dramatisch"

Eigentlich war Bernd Hoffmann nach seinem beispiellosen Aufstieg vom Präsidenten der Amateur- und Breitensportler zum hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden der Profifußballer mit dem Ziel angetreten, sich aus der Abhängigkeit Kühnes zu befreien. Doch die interne Analyse und Aufarbeitung der vergangenen Jahre haben seine schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Die finanzielle Lage hatte er jüngst als "dramatisch" bezeichnet. Um den HSV in die kommende Saison zu retten, führt offenbar kein Weg an Kühne vorbei.

Hunke als Gegenspieler von Hoffmann

Gewinnt Hunke die anstehende Wahl, dürfte Hoffmann bei seinem Vorhaben, den Club zu sanieren und auf allen Ebenen neu aufzustellen, mit deutlichem Gegenwind rechnen. Der Ex-Präsident gilt als großer Kritiker Hoffmanns und war während seiner Zeit im Aufsichtsrat maßgeblich an dessen Entlassung vor acht Jahren beteiligt.

Hunke fordert mehr Kontrolle über die Fußball AG, will aber eigentlich am liebsten nicht persönlich in den Aufsichtsrat einziehen, sondern seine Macht in der Aktionärsversammlung geltend machen. Auch bei einem Wahlerfolg von Hartmann würde sich die Zusammenarbeit für Hoffmann schwierig gestalten. Der 54-jährige Unternehmer gehörte zwischen 2015 und 2018 zum Präsidium unter der Führung von Hafen-Chef Jens Meier, den Hoffmann bei der vergangenen Wahl mit einer knappen Mehrheit von 15 Stimmen geschlagen hatte. Hartmann gilt im Gegensatz zu Hunke als weniger extrem in seinen Positionen, vertritt aber auch die Interessen der konservativen Basis. Er ist der Favorit des eher vorstandskritischen Beirates, der mit der Auswahl der Präsidentschaftskandidaten beauftragt war. Anders als bei den anderen Bewerbern ging die Initiative vom Beirat aus, der Hartmann als Gegengewicht zu Hoffmann positionieren will und ihn schon im Spätsommer 2018 bezüglich einer Kandidatur kontaktiert hatte. Viele Mitglieder sehen darin eine gravierende vereinspolitische Einflussnahme des Beirats und fordern die Abschaffung dieses Gremiums.

Jansen der Favorit in den Umfragen

Auch bei der Bewerbung von Jansen ist es im fünfköpfigen Beirat zu Kontroversen gekommen. Der Ex-Fußballer gilt als zu Hoffmann-nah und nicht kritisch genug. Obwohl Jansen in Umfragen etwa 80 Prozent Zustimmung erhält und somit Favorit bei der Wahl am Sonnabend ist, fiel die Zulassung für die Kandidatur des ehemaligen Nationalspielers mit einem Abstimmungsergebnis von 3:2 knapp aus. Gewinnt er die Wahl, darf Hoffmann in den kommenden Jahren mit stabilen und kooperativen Verhältnissen zu den wichtigsten Gremien rechnen. Da Jansen ohnehin schon seit Februar 2018 im Aufsichtsrat sitzt, würde der letzte Platz im aus sechs Mitgliedern bestehendem Kontrollorgan neu vergeben werden.

Muss die Wahl zum Präsidenten vielleicht verschoben werden?

Jansen beabsichtigt offenbar, den bisherigen Vizepräsidenten Thomas Schulz dauerhaft in den Aufsichtsrat zu berufen, der aktuell lediglich kommissarisch für das Präsidium des e.V. dabei ist. Die Hoffmann-kritische Fraktion innerhalb der Mitgliedschaft befürchtet jedoch eine zu große Machtkonzentration und versucht, Jansens Wahl mit unterschiedlichen Maßnahmen zu verhindern. Zum Beispiel mit einem Antrag zur Abwahl des Vizepräsidenten Schulz und des Schatzmeisters Moritz Schaefer, die bei der Versammlung 2018 gemeinsam mit Hoffmann ins Präsidium eingezogen waren. Erhält dieser Antrag die notwenige Mehrheit, kann die Wahl des Präsidenten am Sonnabend nicht stattfinden. Die drei Kandidaten müssten sich dann jeweils mit einem kompletten Team (Präsident, Vize und Schatzmeister) erneut bewerben.

Anteil-Verkauf eigentlich ohne Alternative

Ob Hoffmann in seinem Kurs bestätigt wird oder sich beim HSV die nächste Revolution anbahnt, hängt stark von der Anzahl der anwesenden Mitglieder ab. Aktuell gehen die Verantwortlichen von einer Teilnehmerzahl zwischen 800 und 1.000 aus. Je mehr Mitglieder zur Versammlung kommen, desto höher sind die Chancen auf einen Wahlsieg von Jansen. Zum Hoffmann-kritischen Lager zählen etwa 500 Personen, die sich auch bei der Frage nach weiteren Anteilsverkäufen deutlich dagegen positionieren haben. Wenn sie es allerdings gut mit ihrem Club meinen, bleibt ihnen eigentlich keine andere Wahl, als der Veräußerung weiterer Anteile zuzustimmen. Die Misswirtschaft der vergangenen Jahre hat zu tiefe Spuren hinterlassen, als dass der Aufstieg der Profis in der Bundesliga genügen würde, um die finanziellen Probleme des HSV zu lösen.

