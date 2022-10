Geburtstag ohne Geschenke: VfB Oldenburg verliert bei Wehen Wiesbaden Stand: 17.10.2022 20:49 Uhr Fußball-Drittligist VfB Oldenburg hat es an seinem 125. Vereinsgeburtstag versäumt, sich selbst zu beschenken. Die Niedersachsen verloren am Montagabend beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (1:1).

von Martin Schneider

Der am 17. Oktober 1987 gegründeten Verein für Bewegungsspiele begann giftig und überraschte die Gastgeber mit aggressivem Offensivspiel. Die Niedersachsen konnten jedoch kein Kapital aus der Druckphase zu Beginn schlagen - und das hohe Tempo auch nicht über die ganze Spielzeit durchhalten. Der VfB brauchte seine Pausen, ließ etwas nach und Wiesbaden fand besser in die Partie und kam zu Torchancen (19., 28.).

Badjie trifft, doch der Jubel hält nicht lange

Das Glück war in dieser Phase der Partie auf Seiten der Gäste, die an diesem Abend ihre Stärke nach Standards zeigten. VfB-Stürmer Kebba Badjie löste sich nach einem geklärten Eckball geschickt von seinem Wehener Gegenspieler und spitzelte die Wiedereingabe zum 1:0 über die Linie (38.). Die Freude hielt allerdings nur zwei Minuten, dann glich Ivan Prtajin postwendend für die Gastgeber zum 1:1-Halbzeitstand aus.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Hollerbach und Iredale als Party-Crasher für den VfB

Ein so schwungvoller Start wie in Durchgang eins gelang den Norrdeutschen nach dem Seitenwechsel nicht. Stattdessen spielten die Hausherren dominant und gingen in der 56. Minute durch Benedict Hollerbach verdient mit 2:1 in Führung. Die Gäste riskierten danach mehr, doch zwingende Torchancen sprangen dabei nicht heraus. Stattdessen nutzte Wiesbaden die entstehenden Räume und der für Hollerbach eingewechselte John Iredale entschied mit seinem Treffer zum 3:1 in der 86. Minute die Partie. So kassierte der VfB an seinem Ehrentag die zweite Liga-Niederlage in Folge.

12.Spieltag, 17.10.2022 19:00 Uhr Wehen Wiesb. 3 VfB Oldenburg 1 Tore: 0: 1 Badjie (38.) 1 :1 Prtajin (40.) 2 :1 Hollerbach (56.) 3 :1 Iredale (86.)

Wehen Wiesb.: Lyska - Mockenhaupt, Mrowca, Rieble - Fechner (90.+3 Farouk), Heußer, B. Jacobsen, Ezeh - Wurtz (80. E. Taffertshofer) - Prtajin, Hollerbach (69. Iredale)

VfB Oldenburg: Boevink - Ndure, Appiah, Steurer (73. Starke), Knystock (64. Plautz) - Zietarski - Krasniqi (80. Wegner), Schmidt - Brand (64. Adetula), Badjie (80. Bookjans) - Hasenhüttl

Zuschauer: 3462



Weitere Daten zum Spiel Lyska - Mockenhaupt, Mrowca, Rieble - Fechner (90.+3 Farouk), Heußer, B. Jacobsen, Ezeh - Wurtz (80. E. Taffertshofer) - Prtajin, Hollerbach (69. Iredale)Boevink - Ndure, Appiah, Steurer (73. Starke), Knystock (64. Plautz) - Zietarski - Krasniqi (80. Wegner), Schmidt - Brand (64. Adetula), Badjie (80. Bookjans) - Hasenhüttl3462

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.10.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfB Oldenburg 3. Liga