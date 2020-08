Stand: 07.08.2020 12:07 Uhr

Werder startet gegen Hertha, Wolfsburg gegen Leverkusen

Die beiden Nordclubs Werder Bremen und VfL Wolfsburg starten mit Heimspielen in die kommende Bundesligasaison. Am Freitag veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan für die Erste Liga. Demnach empfängt Werder zum Auftakt Hertha BSC, die Wolfsburger Bayer Leverkusen. Der erste Spieltag wird vom 18. bis 21. September ausgespielt. Zum ersten Nordduell Wolfsburg - Werder kommt es am neunten Spieltag (27. bis 30. November).

Bayern - Schalke zum Auftakt

Meister Bayern München wird die Saison mit einem Heimspiel am 18. September gegen Schalke 04 eröffnen, sofern der Titelvertediger nicht das Champions-League-Finale am 23. August erreicht. Bei einem Endspieleinzug in Lissabon würde die Partie erst am 21. September ausgetragen. Das Eröffnungsspiel würden dann Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bestreiten.

Verkürzte Saison wegen Corona

Für die Spielplan-Experten der DFL war die Gestaltung eine Herausforderung, da die Saison 2020/2021 wegen der Corona-Krise verkürzt ist. Nach dem verspäteten Beginn Mitte September soll sie am 22. Mai 2021 zu Ende gehen.

Um die 34 Spieltage in dieser Zeit durchzuziehen zu können, wird es eine kurze Winterpause geben. Die ersten Spiele nach dem Jahreswechsel stehen bereits vom 2. bis zum 4. Januar an. Für Wolfsburg geht es dann nach Dortmund, Werder empfängt Union Berlin mit Max Kruse.

Eine Verlängerung der Saison über den Mai hinaus ist wegen der Fußball-EM, die aufgrund der Pandemie um ein Jahr auf den 11. Juni bis 11. Juli 2021 verschoben werden musste, nicht möglich.

