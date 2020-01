Stand: 15.01.2020 11:40 Uhr

VfL Wolfsburg verpflichtet Innenverteidiger Pongracic

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Die Niedersachsen haben Marin Pongracic von RB Salzburg verpflichtet. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger erhält bei den "Wölfen" einen Vertrag bis 2024. Der VfL startet am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in die Rückrunde.

Für den österreichischen Meister Salzburg machte Pongracic 34 Ligaspiele, bestritt sechs Partien in der Europa League und kam einmal in der Champions League zum Einsatz. Nach Informationen des "Kicker" beträgt die Ablösesumme für den Kroaten rund zehn Millionen Euro.

Teamcheck VfL Wolfsburg: Europa League bleibt das Ziel Nach einem starken Start in die Spielzeit ist der VfL Wolfsburg zwischenzeitlich außer Tritt geraten. Packen die Wölfe in der Rückrunde noch das Saisonziel Europapokal? Der Teamcheck. mehr

Schäfer: "Marin erhöht unsere Variabilität"

"Mit Marin erhöht sich unsere Variabilität in der Innenverteidigung noch einmal deutlich", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. "Er ist schnell und stark in der Spieleröffnung." Pongracic, der für die kroatische U21-Nationalmannschaft dreimal aufgelaufen ist, freut sich auf die neue Herausforderung: "Besser hätte das neue Jahr für mich aus sportlicher Sicht nicht starten können. Der VfL Wolfsburg ist ein ambitionierter Verein mit hohen Ansprüchen, bei dem ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will."

Der in Landshut geborene Pongracic spielte in seiner Jugend für den FC Bayern München und den FC Ingolstadt. Vor seinem Wechsel zu RB Salzburg war er zudem für 1860 München aktiv.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 15.01.2020 | 13:25 Uhr