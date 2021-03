Fan-Rückkehr: Hansa, Empor und Seawolves einen Schritt weiter Stand: 11.03.2021 21:08 Uhr Der FC Hansa Rostock, die Handballer von Empor Rostock und die Basketballer der Rostock Seawolves sind ihrem Ziel näher gekommen, bald Heimspiele mit Zuschauern austragen zu dürfen. Das erklärte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

von Christian Görtzen

Die Vertreter der Vereine hatten sich am Donnerstagabend mit Madsen zu einer Beratung über weitere Schritte bei der Umsetzung von Heimspielen mit Zuschauern zusammengefunden. "Die Vereine haben sich richtig gute Konzepte ausgedacht und uns diese heute Abend präsentiert, und ich als Oberbürgermeister kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Jetzt gilt es, diese morgen im Gesundheitsamt durchzuprüfen und dann natürlich auch grünes Licht von der Landesregierung zu bekommen, um das als Teil vom Rostocker Pilotzuzulassen", sagte der 48 Jahre alte Däne dem NDR.

Rostocker Modell mit mehreren Facetten

Neben dem Einkauf in Geschäften per Terminvergabe und der Rückkehr der Fans zu den Heimspielen der drei Clubs will Madsen auch geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen ins Volkstheater einladen. Die Kontaktverfolgung sei gewährleistet - mit der Handy-App Luca. Wer kein Handy hat, kann demnach einen Schlüsselanhänger mit QR-Code nutzen.

Hansa plant mit nur 777 Zuschauern

Im Fall von Hansa Rostock sei es weiterhin sehr gut möglich, dass schon im kommenden Heimspiel am 20. März gegen den Halleschen FC wieder Zuschauer dabeisein könnten, so Madsen. "Das ist das, worauf wir setzen", sagte der Oberbürgermeister. "Wir hätten die obere Grenze bei 3.000 Zuschauern gesetzt. Hansa hat aber ein Konzept vorgestellt, wo wir in Richtung 777 Besucher im Ostseestadion gehen. Damit man sicher ist, dass all das, was man sich vornimmt, sicher und ordentlich umgesetzt werden kann."

Madsen: "Rostock hat die Chance"

Bei den Hallensportarten werde die Zuschauerzahl noch geringer ausfallen. "Dort werden es sicherlich nur 350 bis 500 - je nachdem, was vom Konzept umsetzbar ist", sagte Madsen. Es gehe bei dieser geringen Anzahl nicht darum, ob dies für die Vereine wirtschaftlich sei. "Es geht um wissenschaftlich. Wir wollen Daten sammeln, wir wollen gucken: Was ist möglich? Wie ist es möglich?", sagte Madsen. "Rostock hat die Chance, diesen Weg vorwegzugehen. Und heute ist hoffentlich der erste kleine Baustein im Bereich von Kultur und Sport - und wir hoffen, dass es gelingt."

