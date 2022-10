FC St. Pauli trotzt Tabellenführer Darmstadt 98 ein Remis ab Stand: 29.10.2022 22:23 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Tabellenführer Darmstadt 98 am 14. Spieltag ein 1:1 (0:0)-Remis abgetrotzt. Die Lage für die Hamburger bleibt nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Partien aber bedrohlich.

von Hanno Bode

Die Mannschaft von Coach Timo Schultz steht als aktuell Tabellen-13. zwar weiter auf einem Nicht-Abstiegsplatz, muss aber in den kommenden Wochen dringend dreifach punkten, um einigermaßen entspannt in die WM-Pause gehen zu können. Der beherzte Auftritt gegen Spitzenreiter Darmstadt müsste dem Kiezclub viel Zuversicht für die bevorstehenden Aufgaben geben.

Selbst ein Rückstand brachte die Braun-Weißen diesmal nicht aus der Spur. Lukas Daschner gelang der Ausgleich (69.), nachdem Frank Ronstadt die "Lilien" in Führung gebracht hatte (60.).

Irvine hat das 1:0 auf dem Fuß

St. Pauli zeigte im ersten Abschnitt eine äußerst couragierte und fußballerisch ansprechende Leistung. Die Hausherren waren zu jeder Zeit um die Spielkontrolle bemüht und hatten nach 45 Minuten die Mehrzahl von nennenswerten Offensivaktionen auf ihrem Konto. Oftmals misslang der Schultz-Elf allerdings der finale Pass oder der Abschluss war zu ungefährlich. Die beste Chance zur Führung vergab Jackson Irvine, als er frei vor Keeper Marcel Schuhen auftauchte, den 29-Jährigen aber mit einem Beinschuss nicht bezwingen konnte (39.).

Darmstadt ließ sein großes Offensiv-Potenzial vor der Pause nur sehr sporadisch aufblitzen. Dem Team von Coach Torsten Lieberknecht mangelte es im letzten Drittel an Präzision und Zielstrebigkeit. Beinahe wären die "Lilien" dennoch in Führung gegangen: In der achten Minute köpfte St. Paulis Verteidiger Betim Fazliji eine Hereingabe von Tobias Kempe an die Latte des eigenen Gehäuses.

Ronstadts Traum-Solo schockt St. Pauli

Nach dem Seitenwechsel traten die Hessen wesentlich mutiger auf, sodass die Zuschauer im Millerntorstadion nun einen offenen Schlagabtausch sahen, in dem die Gäste durch Christoph Zimmermann dem 1:0 schon ganz nah waren. Seinen Kopfball rettete Leart Paqarada gerade noch auf der Linie (50.). Zehn Minuten später musste Keeper Nikola Vasilj dann aber hinter sich greifen, weil seine Vorderleute nicht richtig zugepackt hatten. Ronstadt umkurvte gleich drei St. Paulianer wie Slalomstangen und brachte Darmstadt mit einem tollen Schlenzer ins obere rechte Eck in Führung.

Daschner erst im Glück, dann im Pech

Die Hausherren wirkten kurzzeitig geschockt und hatten Fortune, dass Vasilj den Kopfball von Phillip Tietz herausragend abwehren konnte (63.). Hernach schüttelte sich die Schultz-Elf und legte wieder die Intensität wie im ersten Abschnitt an den Tag. Der Lohn der Mühen ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Kombination über mehrere Stationen stand Daschner in der Mitte ganz frei und traf zum Ausgleich.

Beinahe wäre der 24-Jährige mit einem Doppelpack sogar zum großen Helden des Kiezclubs geworden. Fünf Minuten vor Ultimo scheiterte er per Kopfball am Pfosten. Vergeben war die große Chance zum 2:1 und dem damit verbundenen Befreiungsschlag für St. Pauli.

14.Spieltag, 29.10.2022 20:30 Uhr FC St. Pauli 1 SV Darmstadt 1 Tore: 0: 1 Ronstadt (60.) 1 :1 Daschner (69.)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Smith, Fazliji (68. Metcalfe) - Saliakas (76. Zander), Paqarada - Aremu (68. J. Eggestein) - Irvine, Hartel - Amenyido (68. D. Otto), Daschner (89. Boukhalfa)

SV Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, J. Müller (66. Karic), Zimmermann - Bader, T. Kempe (90.+3 Leipold), Holland, Ronstadt (79. Vilhelmsson) - Marvin Mehlem (79. Ben Balla) - Manu (90.+3 C. Riedel), P. Tietz

Zuschauer: 29562 (ausverkauft)



