FC St. Pauli schnappt sich Schalkes Burgstaller Stand: 30.09.2020 10:11 Uhr Zweitligist FC St. Pauli ist ein Transfer-Coup gelungen: Stürmer Guido Burgstaller wechselt vom FC Schalke 04 auf den Kiez. Und das offenbar sogar ablösefrei.

Damit hat sich der FC St. Pauli fünf Tage vor dem Ende der Transferperiode noch einmal namhaft verstärkt. Der 31-jährige Burgstaller, der zuvor unter anderem für Rapid Wien, Cardiff City und den 1. FC Nürnberg auf Torejagd gegangen war, ist am Mittwoch vom Kiezclub offiziell vorgestellt worden. Bereits am Dienstag hatte der Österreicher seinen Medizincheck in Hamburg erfolgreich absolviert. Der ehemalige Nationalspieler (25 Einsätze, zwei Tore) unterschrieb bei St. Pauli einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Burgstaller ist damit bereits der dritte neue Stürmer der Braun-Weißen: Zuvor waren schon Simon Makienok und Daniel-Kofi Kyereh verpflichtet worden. Letzterer hat am vergangenen Wochenende beim4:2 gegen den 1. FC Heidenheim im zweiten Saisonspiel bereits sein drittes Tor für St. Pauli erzielt.

Burgstaller: "Ich kann es kaum erwarten"

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli. Jetzt gilt es, meine Mitspieler und die Philosophie des Trainers kennenzulernen und möglichst bald auch auf dem Platz zu stehen. Ich kann es kaum erwarten, am Millerntor 'Hells Bells' zu hören", wurde Burgstaller in einer Twitter-Meldung zitiert. Coach Timo Schultz nannte ihn einen "absoluten Mentalitätsspieler, der sich für keinen Weg zu schade ist und weder sich noch den Gegner schont".

AUDIO: Schalkes Burgstaller wechselt zu St. Pauli (1 Min)

Für den Stürmer, den St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann noch aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Nürnberg kennt, wurde dem Vernehmen nach keine Ablöse fällig. Sogar eine Abfindung soll der Spieler von seinem alten Club noch erhalten. Den finanziell angeschlagenen Schalkern, derzeit Tabellenletzter der Bundesliga, war es offenbar wichtig, den von Ex-Trainer David Wagner aussortierten Routinier von der Gehaltsliste zu bekommen. Für S04 hat der gebürtige Villacher in 119 Spielen 32 Tore erzielt und 13 Vorlagen gegeben. Gut liest sich auch seine Bilanz beim FCN: Dort gelangen ihm in 70 Zweitliga-Spielen 34 Tore und zwölf Assists.

Der 1,87 m große Österreicher ist neben dem Dänen Makienok und dem Ukrainer Boris Tashchy der dritte große zentrale Angreifer im Kader der Hamburger. Der Kiezclub geht durch die Burgstaller-Verpflichtung einen ähnlichen Weg wie Stadtrivale HSV, der in Simon Terodde ebenfalls einen erfahrenen, vor allem in der Zweiten Liga erfolgreichen Stürmer verpflichtet hat.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.09.2020 | 19:30 Uhr