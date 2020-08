Stand: 29.08.2020 14:22 Uhr

St. Pauli holt Makienok und "gewinnt" zwei Zentimeter

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat schnell auf den überraschenden Abgang von Henk Veerman reagiert und in Simon Makienok einen neuen Stoßstürmer verpflichtet. Wie der Kiezclub am Sonnabend bekannt gab, kommt der 29 Jahre alte Däne ablösefrei nach Hamburg und erhält bei St. Pauli einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Zuletzt hatte Makienok für Dynamo Dresden gespielt, den Club nach dem Zweitligaabstieg aber verlassen.

Schultz: "Genau das, wonach wir wieder gesucht haben"

"Simon ist allein schon durch seine 2,01 Meter körperlich sehr präsent, also ein klarer Zielspieler und genau das, wonach wir wieder gesucht haben", sagte Trainer Timo Schultz. "Darüber hinaus verfügt er über eine herausragende Kopfballtechnik und ermöglicht uns somit weitere Handlungsmöglichkeiten in der Offensive." So gesehen "gewinnt" der FC St. Pauli im Angriffszentrum sogar zwei Zentimeter, da Veermann stolze 1,99 Meter misst.

"St. Pauli immer als besonderen Verein wahrgenommen"

"Ich habe St. Pauli immer als besonderen Verein wahrgenommen und es bedeutet mir viel, jetzt ein Teil dieser Geschichte sein zu können", sagte Makienok. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Cheftrainer und denke, dass wir mit diesem Team in Zukunft einiges erreichen können." Seine bislang erfolgreichste Zeit hatte der Stürmer von 2012 bis 2014 beim dänischen Erstligisten Bröndby IF mit 36 Toren in 79 Spielen. Makienok war auch schon in Italien (US Palermo), England (Preston North End, Charlton Athletic) und den Niederlanden (FC Utrecht) aktiv. In 233 Profi-Einsätzen erzielte er 75 Treffer.

