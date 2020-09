Stand: 03.09.2020 15:50 Uhr

FC St. Pauli: Feuer und Freude statt Frust von Sebastian Rieck

Zehn Tage Trainingslager im emsländischen Herzlake liegen hinter Fußball-Zweitligist FC St. Pauli. Und es war ein Trainingslager, wie es das von der Stimmung und vom Teamgeist her lange nicht bei St. Pauli gegeben hat. Der neue Trainer Timo Schultz hat es geschafft, in einem Haufen gefrusteter Spieler aus der Vorsaison wieder das Feuer und die Freude zu entfachen. Die Situation unter Vorgänger Jos Luhukay spielt nur insofern noch eine Rolle, als dass die Profis das Hier und Jetzt viel mehr zu schätzen wissen. Der Zwist mit dem ehemaligen Chef ist abgehakt. "Das ist ein verbotener Name, wie bei Harry Potter", scherzte Mittelfeldspieler Marvin Knoll.

So viele Zugänge wie lange nicht

Zum Neuanfang trägt auch die hohe Zahl an Zugängen bei. Gleich acht neue Profis tragen nun das St.-Pauli-Trikot, so viele wie lange nicht. Jugend, Entwicklungsfähigkeit und viel Lust auf Fußball sind die Kernkriterien bei der Verpflichtung gewesen. Und sie alle mussten durch das Ritual, das alle Neuen bei den Kiezkickern erwartet: ein Lied vor der Mannschaft singen. Vor allem Daniel-Kofi Kyereh bewies mit "Stand by me", dass er mehr kann als Tore schießen.

Makienok noch schwer einzuschätzen

Für Letzteres musste Trainer Schultz seine Planung umstellen. Eigentlich sollten Offensive und Torgefahr der Schwerpunkt des Trainingslagers sein. Dann aber fehlten zwei seiner Stürmer angeschlagen und Henk Veerman verließ am dritten Tag des Trainingslagers den Verein in Richtung Heimat.

Videos 02:03 Hamburg Journal FC St. Pauli: Mit Makienok im Trainingslager Hamburg Journal Der FC St. Pauli setzt sein Trainingslager in Herzlake fort. Der neue dänische Stürmer Simon Makienok ist eingetroffen und hat sich bei seinen Teamkollegen vorgestellt. Video (02:03 min)

Fortan kickt er wieder beim SC Heerenveen. Doch nur zwei Tage später traf Simon Makienok als sein Nachfolger ein. Mit 2,01m genauso groß wie Veerman, aber von Kopf bis Fuß tätowiert, inklusive Totenkopf auf dem Oberarm - "der steht ab jetzt für St. Pauli", erklärte er.

Fußballerisch ist der Däne noch schwer einzuschätzen. "Groß, athletisch und kopfballstark, eine Vollmaschine", schwärmt Schultz. Makienok, der im Sommer an Corona erkrankt war, hat aber noch Trainingsrückstand und konnte im Trainingslager seine Qualitäten noch nicht vollumfänglich zeigen. Am Sonntag soll er im Testspiel zum Einsatz kommen.

Etablierte Kräfte die Gewinner der Vorbereitung

Zum Ende eines Trainingslagers gibt es in der Regel zwei Dinge zu klären: Gewinner und Verlierer der Vorbereitung sowie die Frage, ob der Club für die Saison gewappnet ist.

Zur ersten Frage: Gewinner sind nicht in erster Linie die Neuzugänge. Keiner von ihnen machte in den zehn Tagen den Eindruck, als würde er allein St. Pauli auf ein komplett neues Level heben. Lukas Daschner, Afeez Aremu, Max Dittgen und Kofi Kyereh deuteten zwar mehrfach ihr Potenzial an.

Wirkliche Gewinner der Vorbereitung sind aber eher die etablierten Akteure. Philipp Ziereis, der nach ewig langer Verletzungspause wieder voll dabei ist und bei dem es sehr überraschen würde, wenn ihm nicht die Rolle des Abwehrchefs zufallen würde. Auch Christopher Avevor ist nach seinem Wadenbeinbruch vor einem Jahr wieder eine feste Größe in der Innenverteidigung und Marvin Knoll hat nach einer Saison, in der er überall mal ein bisschen aber meistens gar nicht spielen durfte, wieder Feuer und eine Perspektive. Alle drei wurden vom gesamten Team in den Spielerrat gewählt, gemeinsam mit Robin Himmelmann und Daniel Buballa.

Offensiv noch viel Luft nach oben

Und am Ende die Antwort auf die wichtigste Frage: Defensiv ist St. Pauli jetzt schon sehr gut dabei. Die Abläufe sind bereits eingespielt und es ist zu merken, dass da mit den erwähnten etablierten Spielern viel Qualität und Erfahrung ist. Offensiv sieht es schlechter aus. "Torgefahr" ist die Antwort von Schultz auf die Frage, was für die Zeit bis zum Saisonstart noch auf dem Zettel steht. Die Frage ist, ob Makienok die Lücke schließen kann, die Veerman hinterlässt. Und bei der ganzen Diskussion wird oft vergessen, dass auch der Abgang von Dimitrios Diamantakos kompensiert werden muss. Beide Stürmer hatten in der vergangenen Saison zweistellig getroffen. Das war bei St. Pauli seit über zehn Jahren keinem Sturmduo mehr gelungen.

In eineinhalb Wochen startet die Saison mit dem DFB-Pokal im saarländischen Elversberg. Danach gibt der Liga-Auftakt beim VfL Bochum erste Antworten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.09.2020 | 19:30 Uhr