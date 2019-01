Stand: 17.01.2019 16:57 Uhr

FC St. Pauli: Saison-Aus für Verteidiger Ziereis

Bittere Nachricht für den FC St. Pauli: Der Fußball-Zweitligist wird im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg bis zum Saisonende ohne Philipp Ziereis auskommen müssen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat sich der Innenverteidiger am Mittwoch im Testspiel im Trainingslager gegen Wehen Wiesbaden einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Riss des Innenmeniskus im rechten Knie zugezogen.

Kauczinski: "Tut mir unfassbar leid"

"Das tut uns unfassbar leid für Philipp. Wir werden als Mannschaft und als Club alles tun, damit er schnellstmöglich wieder in unserem Kreis sein kann", sagte St. Paulis Coach Markus Kauczinski. Die Hamburger haben am Donnerstag das einwöchige Trainingslager in Oliva beendet. Dort bestritten sie zwei Testspiele. Gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi hatten die Braun-Weißen wenige Tage vor der Partie gegen Wehen mit 2:3 verloren. Am 29. Januar startet der FC St. Pauli mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt in die Restrunde der Zweiten Liga.

