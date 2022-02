FC St. Pauli: Das schwer erträgliche Fehlen der Leichtigkeit Stand: 21.02.2022 12:21 Uhr Der FC St. Pauli befindet sich seit Mitte Dezember in der Krise und droht, die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu verspielen. Den Hamburgern sind einige Stärken abhanden gekommen.

von Christian Görtzen

Die Begriffserklärung an sich stellt schon mal keine Probleme dar: Leichtigkeit - feminin, kein Plural, die Eigenschaft, unbekümmert zu sein, etwas mühelos erscheinen zu lassen. Auf eine solche Weise hatte der FC St. Pauli in der Zweiten Liga für reichlich Furore gesorgt. Längst passé, seit mehreren Wochen schon.

Bei den Hamburgern wissen sie zwar alle genau um den schmerzlichen Verlust dieses großen Wertes, aber (noch) nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Wo bis in den Dezember hinein (2:1 gegen Schalke 04, 16. Spieltag) noch eben jene Leichtigkeit den Gesamtauftritt der Braun-Weißen geprägt hat, sind seitdem bestenfalls noch Reste davon zu erkennen. Maximal für den Zeitraum einer Spielhälfte, wie beim 3:2 in Regensburg.

VIDEO: St.-Pauli-Manager Bornemann über Leichtigkeit und Loyalität (8 Min)

Dort dribbelten die Kiezkicker in Durchgang eins groß auf, versäumten es aber ein weiteres Mal, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Ein 2:0 zur Pause weist längst nicht mehr darauf hin, dass der Herbstmeister St. Pauli wie so häufig in der Hinrunde die Partie am Ende auch gewinnen wird.

Gegen 96 ein Auftritt der Schwerfälligkeit

Das wissen die Hamburger selbst. Und das wissen auch die Gegner - ganz nach dem Motto: Überstehen wir den anfänglichen Wirbel der Braun-Weißen bis zur Pause mit nicht mehr als einem 0:2, ist für den weiteren Verlauf des Spiels noch alles möglich. In Regensburg geriet die vermeintlich klare Angelegenheit noch zu einer wahren Zitternummer.

Gegen Hannover 96 war die Leichtigkeit der Vorrunde sogar nur noch eine blasse Erinnerung. Es war ein Auftritt der Schwerfälligkeit, der Unbeholfenheit, der punktuell gar etwas Slapstickhaftes besaß. So, wie beim Doppel-Elfmeter in der 79. Minute, als es schon 0:3 stand. Zuerst scheiterte Routinier Guido Burgstaller an Ron-Robert Zieler. Und nach Wiederholung des Strafstoßes wegen zu früher Bewegung des 96-Keepers drosch Daniel-Kofi Kyereh die Kugel an die Latte.

Oder vor dem 0:3, das der seit Wochen weit unter seinen Möglichkeiten spielende Innenverteidiger Jakov Medic durch ein unglücklich aussehendes Umfallen nach hinten möglich gemacht hatte.

"Nach dem Rückstand hat uns die Leichtigkeit gefehlt und der Kopf mitgespielt, dann werden die Beine auch schwerer." Guido Burgstaller

Es scheint aber nicht nur ein mentales Problem punktueller Art für die Mannschaft zu sein, sondern eines, das sich schon Mitte Dezember aufgebaut und fortgepflanzt hat. Mit der Folge, dass sich der einst so souveräne Spitzenreiter aktuell in der Tabelle nur auf Rang vier wiederfindet.

St. Pauli seit Mitte Dezember nur einmal überzeugend

Aus den vergangenen sieben Ligaspielen holte St. Pauli nur sechs Punkte und kassierte 15 Tore, obwohl Schultz in der Winterpause das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der Defensive gelegt hatte. In den 16 Partien zuvor waren es 19 Gegentreffer. Das 0:3 gegen Hannover war zudem die erste Heimniederlage der Saison. "Wir machen gerade eine nicht ganz so gute Phase durch", räumte Schultz ein.

Ein überzeugender Auftritt seit der Zweitliga-Begegnung gegen Schalke gelang nur einmal - im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bundesligist Borussia Dortmund, als St. Pauli nichts zu verlieren hatte.

Sportchef Bornemann: "Grundlagen in der Defensive schaffen"

Aber wo ist sie nun hin, die kollektive Leichtigkeit? Und, vor allem: Wie kehrt sie zurück? Sportchef Andreas Bornemann hatte bei seinem Besuch im NDR Sportclub verständlicherweise auch keine Patentlösung parat. "Das geht über die Arbeit, über eine gute Arbeit gegen den Ball. So schafft man sich die Grundlagen, um dann nach vorne eine Leichtigkeit zu entwickeln. Wir hatten gehofft, dass der Sieg in Regensburg die Leichtigkeit zurückbringen würde, doch dem war leider nicht so", sagte der 50-Jährige.

Schultz verspricht mehr Stabilität

Der Trainer sieht es ähnlich: "Wenn man sich dieses Quäntchen mit gutem Training zurückerarbeitet, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Das 0:3 gegen Hannover ist aber schon ein kleiner Schlag ins Kontor", sagte Schultz. Er versprach aber auch: "Wir werden auch wieder stabiler stehen und demnächst auch wieder mehr Tore schießen." Verloren ist trotz dieser schon recht lange andauernden Schwächephase in der Tat noch nichts.

St. Pauli hat mit seinen 41 Punkten genauso viele auf dem Konto wie der auf Tabellenplatz zwei stehende Stadtrivale Hamburger SV. Alles ist noch immer möglich - vor allem, wenn es wirklich gelingen sollte, die verflogene Leichtigkeit zurück ins Spiel zu bringen.

