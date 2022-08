FC St. Pauli: Das Problem mit der Anti-Stimmung Stand: 22.08.2022 11:23 Uhr Der FC St. Pauli tut sich in der zweiten Fußball-Bundesliga vor allem auswärts schwer. Trainer Timo Schultz zeigte sich nach dem 0:2 in Rostock sehr enttäuscht, Kapitän Leart Paqarada sieht ein Kopfproblem.

"Ich werde das eine oder andere deutliche Wort sprechen müssen, was zum Beispiel das defensive Zweikampfverhalten angeht", sagte Schultz und prangerte eine gewisse "Sorglosigkeit, das eigene Tor zu verteidigen" an.

"Hundertprozentiger Einsatz ist etwas Talentfreies. Das kann und muss ich von jedem Spieler erwarten. Wer das nicht liefert, muss vielleicht mal mit ein paar Maßnahmen rechnen." St.Paulis Trainer Timo Schultz

Selten kritisiert der 44-Jährige seine Mannschaft öffentlich, aber "wir wussten ja, was uns hier erwartet. Das hatten wir alles vorher besprochen."

Paqarada: "Hat an allen Tugenden gefehlt"

Aber im Spiel zeigten die Kiezkicker dann nichts von dem: Es fehlte die Griffigkeit, die Körpersprache, die Aggressivität - kurz, alles das, was Hansa Rostock auf den Platz brachte und deshalb verdient gewann.

Das räumte auch Paqarada im Sportclub-Gespräch ein: "Es hat an allen Tugenden gefehlt", beschrieb der Kapitän die schwächste Saisonleistung seines Teams mit nur einem nennenswerten Torschuss in 90 Minuten. "Wir wussten, dass es eine hitzige Stimmung wird. Aber wie schon in Kaiserslautern kassieren wir ein frühes Gegentor, was bei so einer Atmosphäre natürlich nicht von Vorteil ist."

Probleme in "Hexenkesseln"

St. Paulis letzter Auswärtssieg datiert vom 26. Februar (3:1 in Ingolstadt), seitdem gab es saisonübergreifend drei Remis und vier Niederlagen. Auffällig: Fünf dieser sieben erfolglosen Gastspiele fanden in Stadien statt, die von den Heimfans oft in einen "Hexenkessel" verwandelt werden - die Hamburger verloren in Rostock (zweimal), Kaiserslautern, bei Schalke 04 und holten auch in Dresden nur einen Punkt.

Schultz: Auswärtsspiele kann man nicht simulieren

"Das Publikum kann die Mannschaft nach vorne tragen", weiß auch Paqarada - und machte damit deutlich, dass St. Pauli auswärts genau darunter leidet, was am heimischen Millerntor so gut funktioniert. Da ist die Bilanz seit Ende Februar nämlich nahezu umgekehrt zur Auswärtsmisere: In acht Spielen gab es fünf Siege, zwei Remis und lediglich eine Niederlage.

Das mag Kopfsache sein, lässt sich aber schwer abstellen: So etwas sei ebenso wenig zu simulieren wie der Druck beim Elfmeterschießen, hatte Schultz bereits vor der Partie in Rostock erklärt. Er könne schließlich nicht seine Mannschaft im Training permanent bepöbeln. Zudem sehe er nicht, "dass wir auswärts grundsätzlich schlechter spielen, aber wir spielen eben nicht ganz so erfolgreich. Wenn man das zu 100 Prozent erklären könnte, hätte man ja einen konkreten Hebel, wo man ansetzt."

Mangelhaftes Umschaltverhalten

Einen Hebel hätte Schultz allerdings schon: Denn in Rostock wurde wieder einmal deutlich, dass die Abwehr der Hamburger mit hoher gegnerischer Geschwindigkeit weiterhin Probleme hat. "Es darf uns nicht passieren, dass Ballverluste drei- oder viermal dazu führen, dass ein Spieler mehr oder weniger alleine auf unser Tor zuläuft, weil wir uns viel zu leichtfertig absichern."

Ausgerechnet jetzt kommt Paderborn

Dieses fehlerhafte Umschaltverhalten müssen die Kiezkicker dringend abstellen, denn am kommenden Sonnabend gastiert der SC Paderborn am Millerntor: Der Tabellenführer fertigte jüngst Holstein Kiel mit 7:2 ab und hat in fünf Saisonspielen schon 18 Treffer erzielt - nicht zuletzt dank des starken Umschaltspiels.

