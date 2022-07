Stand: 21.07.2022 18:17 Uhr "Er wird fehlen" - Reaktionen zum Tod von Uwe Seeler

Die Stadt Hamburg und eine ganze Fußball-Nation trauert um Uwe Seeler. Die HSV-Ikone starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren. Reaktionenen zum Tod von "Uns Uwe".

"Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: 'So wie #UnsUwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden.' Er wird fehlen", teilte Bundeskanzler Olaf Scholz via Twitter mit.

"Der größte HSVer aller Zeiten ist im Alter von 85 Jahren gestorben", schrieb der HSV, der das Logo auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst schwarz färbte. Seinem Herzensclub hatte Seeler ein Leben lang die Treue gehalten.

"Hamburg verliert einen besonderen Menschen"

Der deutsche Fußball verneigte sich vor 72-maligen Nationalspieler, der ein Inbegriff an Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Treue war. "Uwe Seeler war ein außergewöhnlicher Fußballer, vor allem aber ein außergewöhnlicher Mensch", sagte Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL). "All dies, gepaart mit einer Bescheidenheit, die ihresgleichen suchte, hat ihn zu einem Idol und zu einem Vorbild für Millionen Menschen werden lassen."

Die Stadt Hamburg verabschiedete sich auf ihrer Webseite von ihrem Ehrenbürger: "Mit Uwe Seeler verliert die Hansestadt Hamburg einen Ausnahme-Fußballer und besonderen Menschen. Tschüs, Uwe!".

DFB-Fußballerinnen spielen mit Trauerflor

Die deutschen Fußballerinnen laufen am Abend im EM-Viertelfinale gegen Österreich mit einem Trauerflor auf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Der FC St. Pauli, ewiger Stadtrivale des HSV, beschrieb Seeler als "herausragenden Fußballer und Hamburger, ein Vorbild an Fairness und Bodenständigkeit. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freund*innen sowie dem HSV. In den Farben getrennt, in der Trauer vereint." Seeler sei auch am Millerntor immer ein sehr gern gesehener Gast gewesen", so St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich. "Wir bedanken uns für alles, was er für den Fußball geleistet hat!"

"Ich bin erschrocken", sagte der ehemalige Bundestrainer Rudi Völler: "Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Uwe war ein wunderbarer Mensch, eines der größten deutschen Sportidole ist von uns gegangen."

