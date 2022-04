Eintracht Braunschweig festigt Platz drei in der Dritten Liga

Stand: 09.04.2022 16:25 Uhr

Eintracht Braunschweig hat seine gute Position im Rennen um den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend mit 1:0 (1:0) in Wiesbaden.