Eintracht Braunschweig beendet St. Paulis Siegesserie Stand: 16.04.2023 15:29 Uhr Die Erfolgsserie von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist gerissen. Die Braun-Weißen verloren nach zuvor zehn Siegen in Serie am heimischen Millerntor das Nordduell mit Eintracht Braunschweig 1:2 (0:2). Ein unerwarteter Dämpfer vor dem Hamburger Stadtderby am kommenden Freitag.

von Johannes Freytag

Die abstiegsbedrohten Niedersachsen erwiesen sich am Millerntor als extrem effizient, machten in der ersten Hälftet aus zwei Torchancen zwei Tore. Maurice Multhaup und Manuel Wintzheimer trafen. St. Pauli war zwar das deutlich überlegene Team, kam aber gegen leidenschaftlich verteidigende "Löwen" erst kurz vor dem Ende lediglich zum Anschlusstor durch Jakov Medic.

So nutzten die Kiezkicker die "Vorlage" des HSV nicht, der am Samstagabend 0:2 in Kaiserslautern verloren hatte. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) kann St. Pauli mit einem Sieg im Volksparkstadion dennoch den Rückschlag verarbeiten und bis auf drei Zähler an den großen Rivalen und die Aufstiegsränge heranrücken. Die Braunschweiger haben einen Tag später (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ein nicht minder brisantes Duell zu absolvieren, aber die Möglichkeit, einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

BTSV überrascht St. Pauli in Minute eins

Während St. Pauli mit der gleichen Startelf wie beim 1:0-Erfolg in Heidenheim auflief, änderte Braunschweigs Michael Schiele seine Formation auf zwei Positionen: Nathan de Medina kehrte nach Gelbsperre zurück, für den verletzten Immanuel Pherai lief Wintzheimer auf. Stammkeeper Jasmin Fejzic stand nach seiner Gelb-Rot-Sperre zwar wieder zur Verfügung, Schiele vertraute wie beim 1:0 gegen Kaiserslautern aber auf Ron-Thorben Hoffmann.

Die Niedersachsen erwischten am Millerntor einen Blitzstart: Multhaup und Anthony Ujah spielten ungewollt Doppelpass, Multhaup zog aus knapp 20 Metern ab, leicht abgefälscht schlug der Ball im Gehäuse von St. Paulis Torwart Nikola Vasilj ein (1.).

Powerplay der Gastgeber, aber Braunschweig trifft

Die Gastgeber reagierten keineswegs geschockt, sondern zogen geduldig ihr gewohntes, von vielen Ballstaffetten geprägtes Offensivspiel auf. Angriffswelle auf Angriffswelle rollte auf Braunschweigs kompakt stehende Defensive zu, wirklich eingreifen musste Torwart Hoffmann jedoch nur einmal: Nach einer Volleyabnahme von Manolis Saliakas packte der 24-Jährige sicher zu (14.). Kurz darauf köpfte Lukas Daschner am Tor vorbei (18.).

Dann passierte eine Weile gar nichts, weil Connor Metcalfe wegen einer Platzwunde am Hinterkopf behandelt wurde. Kaum war der Australier wieder auf dem Platz, stand es urplötzlich 2:0 für die Gäste: Wintzheimer wurde auf der halblinken Position nicht angegriffen, der Ex-HSV-Profi traf ungehindert aus 16 Metern in den Winkel (25.). Der Treffer bremste die Braun-Weißen spürbar aus - Leart Paqarada vergab aus der Distanz die einzige weitere Gelegenheit vor der Pause (43.).

St. Pauli erhöht den Druck, ...

St. Pauli kam mit viel Schwung aus der Kabine, Daschner (50., 51.) und der eingewechselte Johannes Eggestein (55.) hatten erste gute Möglichkeiten für den Anschlusstreffer. Den erzielte dann - vermeintlich - Oladapo Afolayan, doch sein Tor zählte nicht, weil er aus dem Abseits gestartet war (59.). Aber auch der BTSV blieb gefährlich: Lion Lauberbach (61.) und Wintzheimer vergaben (62.).

Es waren für lange Zeit die letzten Gelegenheiten der Gäste, denn der Druck St. Paulis wurde immer größer, Braunschweig kam kaum noch über die Mittellinie hinaus. Aber das Tor wollte nicht gelingen. Afolayan drückte den Ball aus wenigen Metern am Pfosten vorbei (71.), Marcel Hartel scheiterte an Hoffmann (74.), Eggesteins Schuss wurde im Strafraum geblockt (80.), ein vermeintliches Handspiel ahndete Schiedsrichter Robert Hartmann nach Studium der Videobilder nicht.

... doch Medics Treffer kommt zu spät

Die Minuten verstrichen, in denen der BTSV in der Abwehr Beton anrührte und den Kiezkickern kein Mittel dagegen einfiel. Stattdessen hatte Robin Krauße das 3:0 auf dem Fuß, schoss aber freistehend am Tor vorbei (81.). Dann aber sorgte Medic mit einer Direktabnahme für das 1:2 - das Millerntor bebte (85.). Würde zumindest der Ausgleich noch gelingen? Nein, trotz ständigen Ballbesitzes gab es keine Torchance mehr - so durfte sich Kellerkind Braunschweig über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen.

28.Spieltag, 16.04.2023 13:30 Uhr FC St. Pauli 1 Braunschweig 2 Tore: 0: 1 Multhaup (1.) 0: 2 Wintzheimer (25.) 1 :2 Medic (85.)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (35. Aremu), Medic, Mets - Saliakas (77. Saad), Irvine, Hartel, Paqarada (86. Beifus) - Metcalfe (46. J. Eggestein), Daschner (77. D. Otto), Afolayan

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - de Medina, Benkovic, Kurucay - Multhaup (77. Kijewski), Henning (60. Krauße), Nikolaou, Donkor - Wintzheimer (86. J. H. Marx), Lauberbach (77. Bonga) - Ujah (77. F. Kaufmann)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



