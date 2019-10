Stand: 27.10.2019 15:52 Uhr

Eintracht Braunschweig beendet Sieglos-Serie von Hanno Bode, NDR.de

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat seine Sieglos-Serie beendet. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntagnachmittag bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 3:1 (2:1) durch und feierten den ersten Erfolg nach zuvor fünf Partien ohne dreifachen Punktgewinn. Martin Kobylanski (27.), Nick Proschwitz (33.) und Mike Feigenspan (58.) waren für die "Löwen" erfolgreich, die sich auf Rang drei verbesserten. Panagiotis Vlachodimos traf für die Württemberger zum zwischenzeitlichen 1:2 (37.).

Braunschweig siegt in Großaspach 27.10.2019 15:48 Uhr Eintracht Braunschweig hat seine Durststrecke in der Dritten Liga beendet. Bei der SG Sonnenhof Großaspach gewann der zuvor fünf Mal in Folge sieglose BTSV mit 3:1. Die Tore.







BTSV nach Doppelschlag zu unkonzentriert

Die Eintracht war von Beginn an bemüht, gegen die personell arg dezimierten Württemberger - der SG fehlten neun verletzte oder gesperrte Akteure - die Initiative zu übernehmen. Ein erster Abschluss von Kobylanski (5./überweg) zeugte vom Braunschweiger Willen, auswärts im Stile einer Heimmannschaft auftreten zu wollen. Doch seinem schwungvollen Beginn konnte der BTSV zunächst keine zwingenden Offensivaktionen mehr folgen lassen. Beide Teams begegneten sich hernach auf Augenhöhe. Ein entschlossener Einsatz von "Löwen"-Kapitän Benjamin Kessel an der Außenlinie gegen Vlachodimos leitete die Führung des deutschen Meisters von 1967 ein. Der Rechtsverteidiger flankte nach seinem Ballgewinn auf den langen Pfosten und fand dort Kobylanski, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Kurz darauf passte Marc Pfitzner genau in die Schnittstelle der Großaspacher Abwehr zu Proschwitz. Der Rest war für den in seinem Fußballerleben weit herumgekommenen Angreifer (spielte in England, Belgien, den Niederlanden sowie bei diversen deutschen Clubs) Formsache - das 2:0.

"Auswärtssieg, Auswärtssieg", skandierten die mitgereisten Eintracht-Fans. Tatsächlich schien nun fast alles für die Niedersachsen zu sprechen. Weil sie dann jedoch zu zögerlich in der Abwehr zu Werke gingen, konnte Vlachodimos verkürzen. Sechs Minuten vor der Pause musste Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic gegen Kai Brünker sein ganzes Können zeigen, um den Ausgleich zu verhindern.

"Joker" Feigenspan sticht

13.Spieltag, 27.10.2019 14:00 Uhr Großaspach 1 Braunschweig 3 Tore: 0: 1 Kobylanski (27.) 0: 2 Proschwitz (33.) 1 :2 Wlachodimos (37.) 1: 3 Feigenspan (58.)

Großaspach: Reule - Gehring, Leist, Slamar, Behounek - Sommer (74. Martinovic), Ünlücifci, Hingerl, Wlachodimos - Röttger (60. Imbongo Boele), Brünker (69. Hottmann)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Ziegele, Kijewski - Wiebe, Pfitzner (80. Nkansah) - Amade (55. Feigenspan), Kobylanski (70. Otto), Bär - Proschwitz

Zuschauer: 3056



Nach dem Wiederanpfiff war Großaspach gegen etwas passive Eintrachtler zunächst tonangebend, ohne dabei allerdings Torgefahr entwickeln zu können. Mitten in die Drangphase der Württemberger hinein fiel das 3:1 durch den erst kurz zuvor eingewechselten Feigenspan. Der 24-Jährige zog beinahe von der Grundlinie nach innen und bezwang SG-Keeper Maximilian Reule mit einem Schuss ins lange Eck. Würden die Hausherren erneut eine so starke Reaktion auf das Gegentor zeigen können wie im ersten Abschnitt? Die Antwort lautete Nein. Die Equipe von Coach Oliver Zapel war zwar weiter sehr bemüht. Aber Großaspachs letztem Aufgebot fehlten die fußballerischen Mittel, um der Begegnung noch eine Wende geben zu können.

