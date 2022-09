Effizienz schlägt Schönspielerei: Hansa Rostock besiegt Magdeburg Stand: 17.09.2022 14:56 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat nach zuvor drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mecklenburger gewannen am Sonnabend verdient gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:1 (2:0).

von Martin Schneider

Während Magdeburg im Ostseestadion spielbestimmend war, aber keine seiner zahlreichen und gut herausgespielten Offensivaktionen nutzen konnte, agierten die Rostocker vor dem Tor eiskalt. Kay Pröger, der doppelt traf, und Lukas Fröde beendeten die Sieglos-Serie der Mecklenburger. Zudem parierte Hansa-Keeper Markus Kolke einen Elfmeter der Gäste. Baris Atiks Treffer in der Nachspielzeit kam für Magdeburg zu spät.

Magdeburg macht das Spiel...

Die Norddeutschen gingen mit einer sehr defensiven Grundausrichtung in die Partie, sie überließen dem Aufsteiger im heimischen Stadion das Zepter. Das hätte sich im ersten Durchgang fast gerächt: Magdeburg erspielte sich zahlreiche gute Torchancen, und die Gastgeber hatten das Glück auf ihrer Seite. Doch was nützt technisch ansehnlicher Fußball, wenn man sich (wiederholt) nicht auf die eigene Abwehr verlassen kann?

...Rostock macht die Tore

Hansa lauerte in der Offensive auf Fehler im Spielaufbau der Gäste. Und wie schon so oft im bisherigen Saisonverlauf war es nur eine Frage der Zeit, bis die Mannschaft von Ex-HSV-Trainer Christian Titz einen solchen produzierte: Herbert Bockhorn verspielte den Ball leichtfertig in der eigenen Hälfte, Pröger traf zum 1:0 (30.). Elf Minuten später stand der Stürmer nach einer Rostocker Ecke völlig frei am zweiten Pfosten, traf erneut und bejubelte das 2:0. Ein Wirkungstreffer, im wahrsten Sinne des Wortes.

Fröde sorgt für die Entscheidung

Denn mit der Führung im Rücken fiel es den Rostockern nun noch leichter, ihren Spielansatz erfolgreich umzusetzen - Ballbesitz 1. FCM, Tor FCH. Frödes Treffer in der 62. Minute musste zwar überprüft werden, nach knapp zweiminütiger Verzögerung konnten die Hansa-Fans aber das 3:0 bejubeln.

Danach war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Und es kam noch dicker für den gebeutelten Aufsteiger: Nach einem Foul von Ryan Malone an Magdeburgs Tatsuya Ito im Strafraum schnappte sich Baris Atik den Ball. Doch der Offensivspieler fand aus elf Metern seinen Meister in Kolke, der blitzschnell abtauchte und den unplatzierten Schuss parierte (83.).

Atik durfte in der Nachspielzeit allerdings jubeln, als die Hansa-Spieler gedanklich wohl bereits bei der Siegesfeier waren. Der Deutsch-Türke setzte mit dem 1:3 (90.+4) den Schlusspunkt.

9.Spieltag, 17.09.2022 13:00 Uhr Hansa Rostock 3 Magdeburg 1 Tore: 1 :0 Pröger (30.) 2 :0 Pröger (41.) 3 :0 Fröde (62.) 3: 1 Atik (90. +4)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart (85. Ananou), R. Malone, Roßbach, Scherff - Fröde, Dressel, Pröger (85. Fröling), Hinterseer (89. Breier), Ingelsson (66. Lucoqui) - Verhoek (67. Dong-gyeong Lee)

Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Piccini (60. Lawrence), Gnaka, Bell Bell - Krempicki (76. Ceka), A. Müller, Conde - Kwarteng, Schuler (60. Tat. Ito), El Hankouri (60. Atik)

Zuschauer: 26500



