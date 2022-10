VfL Osnabrück - 1860 München: Duell mit der Jugendliebe Stand: 13.10.2022 11:45 Uhr Die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück sind am Sonnabend gegen den Tabellenzweiten 1860 München gefordert.

Für VfL-Coach Tobias Schweinsteiger ist das Duell an der Bremer Brücke (14 Uhr, live im TV und bei NDR.de) ein ganz besonderes. Der 40 Jahre alte gebürtige Rosenheimer war in seiner Jugend Fan von 1860 München.

Seit 25 Jahren gehört Schweinsteiger dem "Sechzger"-Fanclub "Wendelstein Löwen" an - entstanden ist die Liebe in den 1990er-Jahren, als 1860 München unter Trainer Werner Lorant als Bundesliga-Vierter sogar an der Qualifikation zur Champions League teilnahm (aber an Leeds United scheiterte).

Schweinsteiger: "Können noch ganz oben angreifen"

Seitdem ging es mit den Münchnern stetig bergab, aber "Sechzig spielt in meinem Leben immer eine große Rolle", erklärte Schweinsteiger jüngst im "Münchner Merkur". Und so ist er auch genau über den kommenden Gegner informiert: "Aktuell haben sie eine gute Mannschaft mit einer guten Mischung aus Talent und Erfahrung. Michael Köllner hat Kontinuität in den Verein eingebracht und es war gut, dass sie den Aufstieg so offensiv als Ziel ausgegeben haben."

Auch mit dem VfL Osnabrück hat Schweinsteiger große Ziele - trotz seiner bislang durchwachsenen Bilanz (zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen): "Die Mannschaft hat Potenzial, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Wenn wir so weiterarbeiten, können wir vielleicht noch ganz oben angreifen. Im Winter müssen wir schauen, wo wir stehen und ob wir uns punktuell noch verstärken."

Niederlage in Dresden aufgearbeitet

Die 2:3-Niederlage bei Dynamo Dresden, die die VfL-Miniserie von drei ungeschlagenen Spielen beendete, sei analysiert und aufgearbeitet: "Die Spieler haben sich daran gut beteiligt und einige Dinge mitgenommen", sagte Schweinsteiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In Dresden hatten die Niedersachsen eine 2:0-Halbzeitführung kurz nach der Pause binnen weniger Minuten hergegeben.

"Bisher hat es an der Brücke ganz gut funktioniert - und wir hoffen, dass es am Wochenende auch so sein wird." VfL-Profi Maxwell Gymafi

"Das ist eigentlich unerklärlich, wie das passieren konnte, aber wir haben jetzt eine neue Woche und dürfen uns nicht zu lange damit beschäftigen", sagte Abwehrspieler Maxwell Gyamfi bei "VfL-TV". Gegen den Tabellenzweiten, der mit einem Remis und einer Niederlage zuletzt ein wenig aus dem Tritt geraten ist, gelte es nun, "dagegenzuhalten und eine Reaktion zu zeigen".

Putaro und Traoré wieder fit

Personell hat VfL-Coach Schweinsteiger wieder mehr Alternativen: Leandro Putaro hat seine Erkältung auskuriert, auch Omar Traoré ist wieder voll belastbar. Neben dem Trainer fiebert möglicherweise auch ein VfL-Spieler dem Wochenende besonders entgegen: Youngster Jannik Zahmel feierte in Dresden sein Profidebüt und hat nun das nächste Ziel vor Augen: "Natürlich möchte ich weitere Spielminuten in der Dritten Liga sammeln und gerne vor unseren Fans an der Bremer Brücke", sagte der 19-Jährige.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Kühn - Rorig, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - Kunze, Köhler, Tesche - Niemann, Simakala

1860 München: Hiller - Morgalla, Verlaat, Belkahia - Vrenezi, Wein, Rieder, Steinhart - Deichmann - Lex, Skenderovic

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.10.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück