Corona: SV Meppen - KFC Uerdingen am Mittwoch abgesagt Stand: 23.01.2021 15:45 Uhr Die Heimpartie des Fußball-Drittligisten des SV Meppen am kommenden Mittwoch gegen den KFC Uerdingen ist abgesagt. Nach zwei positiven Coronatests befindet sich die Uerdinger Mannschaft in häuslicher Quarantäne.

Auch das KFC-Heimspiel am Sonntag gegen den FC Ingolstadt fällt aus. Bei den Ingolstädtern sind im Rahmen der jüngsten Testreihen ebenfalls mehrere positive Corona-Fälle aufgetreten. Nachholtermine für die abgesagten Partien stehen noch nicht fest. Die Entscheidung sei "auf Grundlage der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Stadt Krefeld" erfolgt, hieß es in der DFB-Mitteilung.

Stadionmiete nicht gezahlt: Auch Uerdingen - Hansa fraglich

Zusätzlich droht den Krefeldern Ärger vom Betreiber der Düsseldorfer Arena, in der der Drittligaclub seine Heimspiele austrägt. Die Stadionbetreibergesellschaft D.LIVE hatte am Freitagabend öffentlich erklärt, Uerdingen habe "die ausstehenden Mietzahlungen nicht beglichen und dadurch die Zahlungsvereinbarung mit D.LIVE nicht erfüllt". Aus diesem Grund stehe die Arena nicht als Spielstätte für die Begegnungen gegen Ingolstadt, die nun ohnehin abgesagt ist, und auch die Heimpartie am 30. Januar gegen den FC Hansa Rostock zur Verfügung.

Der bisherige KFC-Investor Michail Ponomarew hatte zuletzt seinen Rückzug angekündigt und auch von der Möglichkeit eines Absturzes des Vereins in die Regionalliga gesprochen. Der DFB erklärte, er befinde sich mit dem Club und dem Stadionbetreiber im "informellen Austausch".

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 23.01.2021 | 17:25 Uhr