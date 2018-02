Stand: 03.02.2018 16:01 Uhr

Hansa kann es auch auf Schnee - 2:0 in Meppen von Sebastian Ragoß, NDR.de

Hansa Rostock hat in der Dritten Liga den Rückstand auf die Spitzenplätze weiter verringert. Die Mecklenburger feierten am Sonnabend einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Meppen und liegen nun nur noch drei Zähler hinter dem Tabellendritten Wehen Wiesbaden. "Das war ein umkämpfter Sieg", sagte Hansa-Coach Pavel Dotchev. Für den starken Aufsteiger war es hingegen die erst zweite Heimniederlage in dieser Saison. "Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen", so Meppens Coach Christian Neidhart.

Schwierige Bedingungen auf rutschigem Platz

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff hatte es angefangen zu schneien, sodass der Platz sehr rutschig und schwer zu bespielen war. Dotchev hatte sich deshalb dazu entschieden, in Tim Väyrynen einen dritten Stürmer aufzubieten, um eine weitere Anspielstation bei hohen Bällen zu haben. Und nach knapp zehn Minuten hatte sich Dotchevs Eingebung bereits bezahlt gemacht: Väyrynen stieg nach einer Flanke von Joshua Nadeau hoch und verlängerte den Ball mit dem Kopf unhaltbar ins Tor. Soufian Benyamina hatte schon zuvor eine gute Gelegenheit gehabt (3.). Hansa dominierte die Begegnung und bot trotz der widrigen Verhältnisse teilweise guten Kombinationsfußball.

Doppelchance für Meppen kurz vor der Pause

Meppen hatte hingegen große Mühe, Struktur in sein Spiel zu bekommen. Bis zur 45. Minute kamen die Hausherren kaum einmal gefährlich vor das Rostocker Tor, dann hatten sie jedoch innerhalb weniger Sekunden zwei gute Gelegenheiten. Erst lenkte Hansa-Keeper Janis Blaswich den Ball nach einem Freistoß gerade noch um den Pfosten, anschließend zeigte er seine Klasse bei einem 25-Meter-Schuss von Marcel Gebers. Zuvor hätte Väyrynen fast seinen zweiten Treffer erzielt. Der Finne brachte den Ball nach einem Fehler von SVM-Schlussmann Eric Domaschke aber nicht im Tor unter (41.).

Meppen wollte den Schwung mit in die zweite Hälfte nehmen, es gelang jedoch nicht. Die Partie wurde ruppiger, auf dem immer seifiger werdenden Platz waren gelungene Kombinationen nun selten. Thilo Leugers schickte in der 65. Minute immerhin mal einen gefährlichen Distanzschuss Richtung Rostocker Tor. Die Emsländer rannten weiter an, Hansa benötigte aber keine überdurchschnittliche Abwehrkunst, um seinen Vorsprung zu verteidigen. In der 85. Minute die Entscheidung: Lukas Scherff setzte sich gegen Jovan Vidovic durch und erzielte seinen ersten Treffer überhaupt in der Dritten Liga.

