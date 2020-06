Stand: 27.06.2020 15:53 Uhr

Nächster Hansa-Dämpfer in Würzburg von Thomas Luerweg, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat am drittletzten Spieltag fast alle Chancen auf einen direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga verspielt. Das Team von Trainer Jens Härtel unterlag am Sonnabend beim direkten Konkurrenten Würzburger Kickers verdient mit 1:3 (0:2) und kämpft in den verbleibenden Spielen vor allem um den Relegationsrang. Die Unterfranken, die ihren siebten Erfolg nach der Corona-Pause einfuhren, waren die deutlich bessere Mannschaft und haben jetzt die Zweite Liga vor Augen. Hansa agierte im ersten Abschnitt zu zaghaft, wachte zu spät auf und mühte sich am Ende vergeblich, einen Drei-Tore-Rückstand aufzuholen.

Kalte Dusche nach 19 Minuten

Härtel rotierte erneut vier Mal in seiner Anfangsformation und bot im Vergleich zum 1:1 gegen Kaiserslautern Maximilian Ahlschwede, Kai Bülow, Nico Neidhart und Daniel Hanslik anstelle von Max Reinthaler, Nikolas Nartey, John Verhoek und Aaron Opoku auf. Den Takt gaben am Dallenberg aber von Beginn an die Hausherren an, die das Spiel bestimmten und Hansa in die Defensive drängten. Fast folgerichtig gingen die Kickers nach 19 Minuten in Führung: Nach einer Ecke zog FWK-Kapitän Daniel Hägele im Strafraum ab und vom Rücken seines Mitspielers Frank Ronstadt schlug der Ball neben Hansa-Keeper Markus Kolke ein - 1:0. Die Rostocker Proteste wegen Abseits waren allerdings unbegründet.

36.Spieltag, 27.06.2020 14:00 Uhr Würzburger K. 3 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 Hägele (20.) 2 :0 Pfeiffer (32.) 3 :0 Pfeiffer (70.) 3: 1 Breier (87.)

Würzburger K.: Müller - Hemmerich, Hansen, Hägele, Ronstadt - F. Kaufmann (77. Gnaase), N. Hoffmann, Sontheimer (79. Vrenezi), Herrmann - Baumann (64. Saliou Sané), Pfeiffer (77. Schuppan)

Hansa Rostock: Kolke - Ahlschwede, Sonnenberg (77. Straith), Riedel, Neidhart - Butzen (46. Nartey), Bülow, M. Pepic, Scherff (63. Pedersen) - Hanslik (63. Vollmann), Breier

Hansa wacht erst nach dem 0:2 auf

Hansa versuchte zu antworten, war aber zu zaghaft in der Vorwärtsbewegung. Das rächte sich umgehend: FWK-Stürmer Dominic Baumann fand mit einem Heber über die Rostocker Abwehrreihe seinen Offensivpartner Luca Pfeiffer und der hatte keine Mühe, zum 2:0 zu vollenden (31.). Erst danach wachte die Kogge auf, hatte aber nicht die nötige Durchschlagskraft: Ein Freistoß von Neidhart klatschte an den Pfosten (35.), ein Hanslik-Schuss aus 16 Metern ging knapp über die Latte (42.). Die Würzbürger Führung zur Pause war leistungsgerecht.

Pfeiffer macht den Deckel drauf

Nach dem Wechsel verpassten es die Kickers, die Führung auszubauen: Zunächst hämmerte Robert Herrmann den Ball aus der Distanz an den rechten Rostocker Pfosten (46.). Zwei Minuten später rettete Kolke zweimal überragend gegen Pfeiffer. Da hätte die Partie schon entschieden sein können - Glück für Hansa! Die Gäste von der Ostsee hängten sich noch einmal richtig rein, doch erst in der 60. Minute gelang ein gefährlicher Konter, als Lucas Scherff eine scharfe Hereingabe von Pascal Breier nicht an FWK-Schlussmann Vincent Müller vorbeibrachte. Doch auch in dieser Phase waren die Kickers zielstrebiger: Zunächst verpasste Baumann knapp (62.), doch sorgte Pfeiffer mit seinem zweiten Treffer wenig später für die Entscheidung, als er die Hansa-Defensive austanzte und unhaltbar für Kolke ins linke Eck einschob (70). Das 1:3 von Breier nach einer feinen Einzelleistung war nur noch Kosmetik (87.).

