Stand: 02.01.2020 15:54 Uhr

Hansa Rostock ist in die Vorbereitung gestartet

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock ist als erster Nordclub in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Trainer Jens Härtel bat seine Profis am Donnerstag zur ersten Einheit des Jahres. In drei Wochen am Freitag, den 24. Januar (19 Uhr), steht für die Mecklenburger mit dem Heimspiel gegen den Halleschen FC das erste Pflichtspiel an.

Talente Ulrich und Daedlow mit in die Türkei

Bereits am Sonntag geht es für den Tabellenelften der Dritten Liga ins Trainingslager. Bis zum 12. Januar feilt Hansa im türkischen Belek an seiner Form. Mit dabei sein werden neben den etablierten Profis dann auch zwei Youngster. Stürmer Michel Ulrich und Mittelfeldspieler Oliver Daedlow aus Hansas Oberligamannschaft nimmt Coach Härtel genauer unter die Lupe. Für die Vorbereitung in Belek haben die Norddeutschen einen zweiten Testspielgegner gefunden. Das Härtel-Team trifft am 8. Januar auf den Schweizer Erstligisten Young Boys Bern. Am 11. Januar ist der Schweizer Zweitligist Grasshoppers Zürich der Gegner.

Neuzugänge? Erst Kader-Reduzierung

Den Konkurrenzkampf bei den Rostockern sollen auch Wintereinkäufe anheizen. Bevor Härtels Kader, der in den ersten 20 Spielen mit 28 Punkten hinter den Erwartungen geblieben ist, verstärkt werden kann, soll er aber zunächst verkleinert werden. Von den 28 Profis gelten nach Informationen der "Bild" Jonas Hildebrandt, Marco Königs und Osman Atilgan als Verkaufskandidaten.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 02.01.2020 | 19:30 Uhr