Dritte Liga: Hansa Rostock vor schwerer Aufgabe in Verl

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist durchwachsen in die Saison gestartet. Am Sonnabend steht das Auswärtsspiel beim SC Verl an.

Rostocks Trainer Jens Härtel warnte am Donnerstag vor dem starken Aufsteiger, der nach zwei Siegen und einem Remis Tabellenzweiter ist. "Sie haben ein gutes Positionsspiel, eine gute Eröffnung, können aber auch mit langen Bällen agieren. Aber auch wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen", so Härtel. Der 51-Jährige machte allerdings keinen Hehl aus der mageren Auftaktbilanz seines Teams - ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage: "Was uns fehlt, ist in den entscheidenden Situationen das Momentum auf unsere Seite zu ziehen. Die Chancen, die man bekommt, muss man nutzen."

Hoffnung auf Verhoek-Rückkehr

Hansa blieb in den jüngsten zwei Partien ohne Torerfolg. Es fehlte an kreativen Ideen und gewonnenen Offensivzweikämpfen. Abhilfe könnte John Verhoek schaffen. Der 31 Jahre alte Niederländer hat den Muskelfaserriss, der ihn in den beiden vergangenen Partien zum Pausieren zwang, auskuriert. "Er hatte leichte Rückenprobleme, wird aber trainieren. Trotzdem müssen wir hier schauen", sagte Härtel. Ein Ansatz, Durchschlagskraft zu entwickeln, sei es "mehr Spieler nach vorne zu schieben und so mehr Möglichkeiten zu schaffen", erklärte der Coach, dem möglicherweise bei diesem Unterfangen auch Nik Omladic (nach Schulter-Operation) wieder zur Verfügung steht. Nils Butzen, der bereits beim 0:0 gegen Uerdingen gefehlt hatte, muss wegen seiner Bänderdehnung weiter pausieren.

So könnten beide Teams spielen:

Verl: Brüseke - Lang, Mikic, Stöckner, Ritzka - Kurt - Schwermann, Sander - Yildirim, Janjic, Schikowski

Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Roßbach - Löhmannsröben - Schulz, Bahn, Litka, Scherff - Breier, Verhoek.

