Zweiter Saisonsieg - Opoku erlöst Hansa von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat nachgelegt und dem 2:2-Achtungserfolg in Ingolstadt einen Heimsieg folgen lassen. Am Sonnabend bezwangen die Norddeutschen Preußen Münster mit 1:0 (0:0). Aaron Opoku sorgte mit seinem Treffer für den zweiten Saisonsieg der Hanseaten, die in der Tabelle auf Rang 13 kletterten. Kurios: Rostocks Trainer Jens Härtel feierte in seinem siebten Duell mit Münster den siebten Sieg.

Opoku schießt Hansa zum Sieg







Hansa mit viel Schwung - bis zur Trinkpause

Nach zögerlichem Beginn bekam Hansa die Partie zunehmend in den Griff. Zunächst sorgten nur Distanzschüsse von Korbinian Vollmann (8.) und Mirnes Pepic (10.) für Torgefahr. Danach aber zeigte die Härtel-Elf auch spielerisch eine gute Leistung: Die Partie verlief nahezu einseitig in Richtung Gäste-Strafraum.

Nach einer starken Kombination landete der Ball bei Opoku, der jedoch an Münsters Keeper Maximilian Schulze Niehues scheiterte (15.). Kurz darauf hätte Neuzugang Osman Atilgan sein Startelfdebüt im Hansa-Trikot beinahe kunstvoll gekrönt, setzte das Zuspiel von Opoku jedoch mit der Hacke am rechten Pfosten vorbei (20.). Dann gab es eine Trinkpause - leider, muss man beinahe sagen, denn danach war der Schwung raus. Erst kurz vor der Pause fasste sich Vollmann noch einmal ein Herz, drosch den Ball aber über das Tor (44.). Auch Opokus Schuss verfehlte das Preußen-Gehäuse (45.)

Opoku belohnt Rostocker Sturmlauf

Die Halbzeitpause wirkte hingegen wie ein Muntermacher. Keine 30 Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, als Opoku die nächste gute Rostocker Chance vergab (46.). Auf der Gegenseite fiel dann das vermeintliche 1:0 für Münster, doch Luca Schnellbacher hatte sich den Ball mit der Hand vorgelegt (47.). Wieder nur knapp eine Minute später scheiterte Vollmann an Schulze Niehues (48.), nach der anschließenden Ecke war der Preußen-Keeper vor Atilgan zur Stelle (49.).

7.Spieltag, 31.08.2019 14:00 Uhr Hansa Rostock 1 Preuß.Münster 0 Tore: 1 :0 Opoku (77.)

Hansa Rostock: Kolke - Butzen, Sonnenberg, Rieble (72. Reinthaler), Neidhart - M. Pepic, Bülow - Opoku, Vollmann (65. Breier), Atilgan - Verhoek (65. Königs)

Preuß.Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Scherder, Erdogan, Heidemann - Rodrigues Pires (75. Brandenburger), Wagner - S. Özcan (79. Mörschel), Litka, Schnellbacher (63. P. Hoffmann) - Dadashov

Zuschauer: 12000



Mit einem Doppelwechsel versuchte Hansa-Coach Härtel, seiner ohnehin schon drückend überlegenen Offensive noch mehr Schwung zu verleihen, Pascal Breier und Marco Königs kamen in die Partie (65.). Königs hatte prompt die ersten Gelegenheiten (71., 73.), auch Atilgan scheiterte zum wiederholten Mal (75.). Das Führungstor lag in der Luft - und Opoku war es schließlich, der die Fans mit seinem dritten Saisontor erlöste. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum schaltete der Stürmer am schnellsten und drosch zum 1:0 ein (77.). Breier hätte kurz darauf den Deckel draufmachen können, verlor aber das Eins-gegen-Eins-Duell mit Schulze Niehues (79.). Auch Opoku wurde noch einmal auf die Reise geschickt, legte sich den Ball jedoch zu weit vor (84.). So musste Hansa bis zum Schluss zittern, richtig gefährdet war der verdiente Heimsieg am Ende aber nicht mehr.

