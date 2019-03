Stand: 27.03.2019 17:09 Uhr

Eintracht Braunschweig vor massivem Sparkurs

Sportlich läuft es beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig wieder einigermaßen rund: Vor der Heimpartie am Sonntag (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen 1860 München hat das Ziel Klassenerhalt realistische Konturen angenommen, die Mannschaft steht acht Spieltage vor dem Saisonende als Tabellen-16. über dem Strich. Wirtschaftlich wirkt allerdings der Zweitliga-Abstieg immer noch nach - vor allem, weil das ursprüngliche Saisonziel, der direkte Wiederaufstieg, als verpasst abgehakt werden kann. Und so sieht sich der Traditionsverein ab Sommer zu einem massiven Sparkurs gezwungen. Erstmals seit Jahren steuert die Eintracht wieder auf ein Millionen-Minus zu, die Rede ist von rund sechs Millionen Euro.

U23 abgemeldet, City-Fanshop wird geschlossen

"Wir werden die aktuelle Saison mit einem großen Fehlbetrag abschließen. Das wird eine zweite Saison nicht gehen", sagte Geschäftsführer Olaf Podschadli der "Braunschweiger Zeitung". Die Niedersachsen werden die U23-Mannschaft aus der Oberliga abmelden und den City-Fanshop schließen. "Außerdem müssen wir uns in der Geschäftsstelle von Mitarbeitern trennen", kündigte der 49-Jährige an. "Da geht es vor allem um Mitarbeiter, die befristete Verträge haben, die wir nicht verlängern werden. Aber eben auch um eine einstellige Anzahl an Kolleginnen und Kollegen mit unbefristeten Verträgen." Auch im Nachwuchsleistungszentrum müsse gespart werden. Vieles sei "in guten Zeiten schön zu haben, aber in schlechten kann man sich das einfach nicht leisten".

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig klettert weiter Eintracht Braunschweig hat drei weitere Punkte für den Klassenerhalt in der Dritten Liga gesammelt. Die Niedersachsen siegten dank eines Elfmetertors von Marc Pfitzner mit 1:0 in Lotte. mehr Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 27.03.2019 | 17:25 Uhr