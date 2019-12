Stand: 21.12.2019 17:07 Uhr

Braunschweig: Spektakuläres Spiel, aber nur ein Zähler von Matthias Heidrich, NDR.de

Zweimal geführt, lange in Überzahl gespielt und trotzdem hat es für Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig in der letzten Partie des Jahres im eigenen Stadion nur zu einem Remis gereicht. Die Niedersachsen kamen am Sonnabend in einem turbulenten Schlagabtausch gegen den 1. FC Magdeburg nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Unter dem Strich zu wenig für die ambitionierten "Löwen".

Trainer Antwerpen: "Die Leistung hat gestimmt"

Der verletzt fehlende Bernd Nehrig fand direkt nach dem Schlusspfiff deutliche Worte. "Da waren wir einfach zu dämlich. Das sind zwei verlorene Punkte, das haben wir uns selbst zuzuschreiben", sagte der Eintracht-Kapitän im NDR Sportclub. Trainer Marco Antwerpen war da differenzierter: "Die Leistung hat gestimmt, aber mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden."

Magdeburgs Conteh sieht die Rote Karte

20.Spieltag, 21.12.2019 14:00 Uhr Braunschweig 2 1.FC Magdeburg 2 Tore: 1 :0 Pfitzner (50., Foulelfmeter) 1: 1 Beck (51.) 2 :1 B. Kessel (70.) 2: 2 Rother (73.)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Ziegele, Kijewski - Otto, Pfitzner, Kammerbauer (55. Burmeister) - Bär, Proschwitz (79. Ademi), Schwenk (76. Putaro)

1.FC Magdeburg: M. Behrens - Costly, Bomheuer, Tob. Müller, Bell Bell - Rother (87. Harant), Jacobsen, Preißinger (84. Osei Kwadwo) - S. Bertram (69. Laprévotte) - Beck, S. Conteh

Zuschauer: 23100 (ausverkauft)



Es dauerte lange, bis die Partie ein bisschen Fahrt aufnahm, da die Defensivreihen hüben wie drüben einen ordentlichen Job ablieferten. Nach 24 Minuten kamen die Gastgeber erstmals gefährlich vor das Tor der Magdeburger. Marcel Bär verzog aus spitzem Winkel. Nick Proschwitz hätte die Führung für die "Löwen" markieren müssen, scheiterte jedoch freistehend an FCM-Torwart Morten Behrens (26.). Auch den schönen Distanzschuss von Benjamin Kessel entschärfte der Keeper der Gäste (34.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Magdeburger bereits nur noch zu zehnt. Sirlord Conteh hatte wegen Nachtretens gegen Robin Ziegele zu Recht die Rote Karte gesehen (29.).

Pfitzner trifft

Zu Beginn der zweiten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst besorgte Marc Pfitzner, für den verletzten Nehrig (Hüftbeschwerden) in der Startelf, das 1:0 für die Braunschweiger. Er verwandelte den an Manuel Schwenk verursachten Foulelfmeter sicher (49.). Die Eintracht war gefühlt noch im Jubelrausch, da stand es schon 1:1. Direkt nach dem Wiederanpfiff fand ein langer Ball FCM-Stürmer Christian Beck, der Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic clever überlupfte (50.).

Pfitzner fliegt vom Platz

Dann wurde es richtig bunt in Braunschweig: Magdeburgs Thore Jacobsen traf mit gestrecktem Bein Patrick Kammerbauer am Kopf und sah für dieses grobe Foulspiel die Rote Karte (52.). Der Braunschweiger zog sich eine Platzwunde zu und musste später ausgewechselt werden. Pfitzner war über das üble Foul so aufgebracht, dass er Jacobsen gehörig die Meinung geigte. Das Problem: Schiedsrichter Sven Jablonski stand daneben, stellte offenbar zunächst auf Durchzug, zückte schließlich aber doch die Gelb-Rote Karte für Pfitzner (53.). Ein Bärendienst des bereits vorbelasteten Braunschweigers.

Und es ging turbulent weiter im Eintracht-Stadion: Kessel traf per Kopf zur zweiten Führung für die "Löwen" (70.), wiederum postwendend kassierten die Niedersachsen den Ausgleich - dieses Mal durch Björn Rother (72.). Braunschweig wollte den Sieg, für zwingende Chancen fehlte dem Antwerpen-Team am Ende aber auch etwas die Kraft.

