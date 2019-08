Stand: 18.08.2019 14:52 Uhr

3:0! Braunschweig stürmt den Betzenberg von Johannes Freytag, NDR.de

Die Fußballer von Eintracht Braunschweig haben die Heimpleite gegen den MSV Duisburg (0:3) gut verdaut und sich mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg in Kaiserslautern zurückgemeldet. 3:0 gewannen die Niedersachsen am Sonntag auf dem Betzenberg und boten dabei eine bärenstarke Vorstellung. Mike Feigenspan, Leandro Putaro und Nick Proschwitz sorgten für den vierten Sieg im fünften Spiel der laufenden Drittliga-Saison. Als Tabellendritter mit zwölf Zählern haben die Braunschweiger einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC Ingolstadt. Am kommenden Sonnabend gastiert Würzburg im Eintracht-Stadion.

Braunschweig kontrolliert die Partie

5.Spieltag, 18.08.2019 13:00 Uhr Kaiserslautern 0 Braunschweig 3 Tore: 0: 1 Feigenspan (70.) 0: 2 Putaro (77.) 0: 3 Proschwitz (80., Handelfmeter)

Kaiserslautern: Grill - D. Schad, Sickinger, Matuwila, Hercher - Bachmann - Hemlein (57. Skarlatidis), Kühlwetter (81. Jonjic), Starke, Pick - Thiele

Braunschweig: Marcel Engelhardt - B. Kessel (53. Amade), Ziegele, Nkansah, Kijewski - Pfitzner (59. Wiebe), Nehrig - Bär, Kobylanski, Feigenspan (72. Putaro) - Proschwitz

Zuschauer: 20494



Weitere Daten zum Spiel Grill - D. Schad, Sickinger, Matuwila, Hercher - Bachmann - Hemlein (57. Skarlatidis), Kühlwetter (81. Jonjic), Starke, Pick - ThieleMarcel Engelhardt - B. Kessel (53. Amade), Ziegele, Nkansah, Kijewski - Pfitzner (59. Wiebe), Nehrig - Bär, Kobylanski, Feigenspan (72. Putaro) - Proschwitz20494

Die Braunschweiger, die ohne ihren erkrankten Stammkeeper Jasmin Fejzic (grippaler Infekt) antraten, begannen gut. Früh attackierten sie die Pfälzer, schalteten nach Balleroberung schnell um und ließen die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Folgerichtig hatten die Niedersachsen auch erste Torgelegenheiten. Die beste von fünf Chancen in der Anfangs-Viertelstunde vergab Martin Kobylanski, der aus zentraler Position knapp über das Tor schoss (6.). Kaiserslautern hatte erst in der 20. Minute einen gefährlichen Abschluss, doch mit dem Distanzschuss von Florian Pick hatte Fejzic-Ersatz Marco Engelhardt keine Mühe. Die Gastgeber wurden aber mit zunehmender Spieldauer gefährlicher. So war Engelhardt auch gegen Timmy Thiele zur Stelle (41.). Kurz darauf rettete Steffen Nkansah bei einem Schuss von Philipp Hercher auf der Linie (43.), und schließlich war es erneut Engelhardt, der weit vor dem Strafraum per Kopf vor dem heranrauschenden Hercher klärte (45.). Die Schlussoffensive der Pfälzer täuschte aber ein wenig darüber hinweg, dass es die Braunschweiger waren, die die Partie im Großen und Ganzen unter Kontrolle hatten.

Drei BTSV-Treffer binnen zehn Minuten

Mit offenem Visier ging es in den zweiten Durchgang. Feigenspan schoss aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei (48.), auf der Gegenseite brachte Christian Kühlwetter nach einer Ecke das Kunststück fertig, aus zwei Metern den Ball neben das Gehäuse zu befördern (49.). Im direkten Gegenzug vertändelte der alleine auf FCK-Torwart Lennart Grill zulaufende Feigenspan den Ball (50.) - eine exemplarische Szene für den Spielverlauf. Es ging hin und her, beide Mannschaften taktierten nicht, sondern suchten ihr Heil in der Offensive.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Besser machten es dabei die Braunschweiger - vor allem dank der Personalentscheidungen von Trainer Christian Flüthmann. Erst nickte Feigenspan eine butterweiche Hereingabe des eingewechselten Alfons Amade zur 1:0-Führung ein (70.). Wenige Minuten später sorgten die ebenfalls erst kurz zuvor ins Spiel gekommenen Danilo Wiebe als Passgeber und Putaro als Torschütze für das 2:0 (77.). Den Deckel auf die Partie machte Proschwitz, der per Handelfmeter traf (80.). Anschließen durfte sich Engelhardt noch zweimal auszeichnen: Einen Freistoß von Simon Skarlatidis faustete er über die Querlatte (82.), und auch im Eins-gegen-Eins-Duell mit Thiele ließ sich Braunschweigs Nummer zwei im Tor nicht bezwingen (90.).

Braunschweigs Kader der Saison 2019/2020























































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.08.2019 | 22:50 Uhr