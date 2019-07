Stand: 27.07.2019 16:00 Uhr

Eintracht Braunschweig siegt im "Löwen"-Duell von Sebastian Ragoß, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat in der Dritten Liga auch sein zweites Spiel in der neuen Saison gewonnen. Nach einem Rückstand gelang der Mannschaft von Trainer Christian Flüthmann gegen 1860 München noch die Wende und ein letztlich verdienter 2:1 (1:1)-Sieg.

Braunschweig - 1860 München: Die Tore 27.07.2019 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig hat mit 2:1 gegen 1860 München gewonnen. Alle Treffer der Drittliga-Partie.







Mölders mit dem 1:0, Kobylanski mit dem Ausgleich

2.Spieltag, 27.07.2019 14:00 Uhr Braunschweig 2 1860 München 1 Tore: 0: 1 Mölders (5.) 1 :1 Kobylanski (43.) 2 :1 B. Kessel (62.)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Nkansah, Kijewski - Nehrig (46. Ademi), Pfitzner - Bär, Kobylanski, Schwenk (75. Putaro) - Proschwitz (82. Wiebe)

1860 München: Bonmann - Paul (71. Gebhart), F. Weber, Erdmann, P. Steinhart - Wein - Kindsvater (58. Willsch), Dressel, Bekiroglu, Greilinger (55. Berzel) - Mölders

Zuschauer: 19233



Die Braunschweiger gingen nach dem tollen 4:2 in Magdeburg voller Selbstvertrauen in die Partie, erhielten aber bereits in der sechsten Minute einen Dämpfer: Sascha Mölders köpfte nach einer Ecke relativ unbedrängt zum 1:0 ein. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten, die tief stehen und so das schnelle Umschalten der Eintracht verhindern konnten. Mölders hätte mit einem abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel beinahe sogar das 2:0 markiert (36.).

Die Niedersachsen taten sich sehr schwer, trafen dann aber mit der ersten richtigen Gelegenheit zum Ausgleich. 1860-Keeper Hendrik Bonmann ließ einen Distanzschuss von Manuel Schwenk nach vorne prallen, Martin Kobylanski war zur Stelle, köpfte den Ball ins Tor (43.) und markierte so sein bereits viertes Saisontor.

Kessel köpft den Siegtreffer

Der Ausgleich war der erste Rückschlag für die Gäste, der zweite folgte kurz nach Wiederanpfiff. Der bereits gelb-verwarnte Felix Weber ging zu ungestüm in einen Zweikampf mit Nick Proschwitz und sah zu Recht die Gelb-Rote Karte (51.). Die Partie wurde immer nickeliger: Fouls und Diskussionen prägten das Geschehen - bis die Eintracht ebenfalls nach einer Ecke erfolgreich war. Kobylanskis Flanke landete bei Benjamin Kessel, der aus vier Metern einköpfte (62.).

Keeper Fejzic souverän

Braunschweig hatte die Partie nun im Griff, musste aber bei Standards der Münchner auf der Hut sein. Dennis Erdmann kam frei zum Kopfball, doch Jasmin Fejzic, von dessen Verletzung aus dem Magdeburg-Spiel nichts zu spüren war, parierte sicher (79.). Weitere 1860-Chancen gab es nicht, die beste Gelegenheit in der Schlussphase hatte die Eintracht. Leandro Putaros Schuss lenkte Bonmann um den Pfosten (86.).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.07.2019 | 14:00 Uhr