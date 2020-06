Stand: 27.06.2020 16:16 Uhr

Bittere Braunschweiger Pleite im Last-Minute-Drama von Bettina Lenner, NDR.de

In der 90. Minute lag Drittligist Eintracht Braunschweig im Gastspiel beim FSV Zwickau noch auf Siegkurs. Doch dann kam alles anders. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen kassierte in der Nachspielzeit zwei Treffer und am Ende trotz zweimaliger Führung eine bittere 2:3 (1:0)-Pleite beim Kellerkind. Das könnte schlimme Folgen haben, denn die "Löwen" verpassten damit am Sonnabend einen möglicherweise vorentscheidenden Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg. So aber ist das Rennen wieder deutlich offener: Gewinnt am Sonntag der FC Ingolstadt beim SV Meppen, rückt er zwei Spieltage vor Saisonende bis auf einen Punkt an die Eintracht heran.

Zwickau - Braunschweig: Die unglaubliche Schlussphase Sportclub - 27.06.2020 16:04 Uhr Verrückte sechs Minuten. Eintracht Braunschweig geht in Zwickau in der 90. Minute in Führung und verliert am Ende noch. Die spektakuläre Schlussphase im Video.







Braunschweig lässt Chancen liegen

Goalgetter Martin Kobylanski brachte die Gäste am Ende der ersten Hälfte mit einem technisch starken Schuss mit 1:0 in Führung - sein 16. Saisontreffer.

36.Spieltag, 27.06.2020 14:00 Uhr FSV Zwickau 3 Braunschweig 2 Tore: 0: 1 Kobylanski (45. +3) 1 :1 E. Huth (77.) 1: 2 Otto (90. +1) 2 :2 E. Huth (90. +2) 3 :2 Schröter (90. +5)

FSV Zwickau: Brinkies - Hehne, Reinhardt, Frick - Schröter, Könnecke, L. Jensen, Miatke (69. Coskun) - E. Huth - R. König, Wegkamp (46. Viteritti)

Braunschweig: Marcel Engelhardt - Wiebe, Fürstner (78. B. Kessel), Nkansah - Putaro, Kobylanski (69. Nehrig), Kammerbauer, Kijewski - Biankadi (78. Proschwitz), Pourié (55. Bär), Schwenk (78. Otto)

Nach dem Seitenwechsel hatten die Niedersachsen ein deutliches Chancenplus, verpassten aber, die Führung auszubauen. Das rächte sich. Nach einer Flanke von Can Coskun markierte Elias Huth den Ausgleich (77.).

Was dann passierte, war an Dramatik kaum zu überbieten: Erst schoss Joker Yari Otto die Braunschweiger nach einem Konter mit seinem späten Tor (90.+1) in den siebten Himmel und zum vermeintlichen Sieg. Doch praktisch im Gegenzug holte Huth die Gäste auf den Boden der Tatsachen zurück - 2:2.

Das Ende? Noch immer nicht. Denn es sollte noch härter kommen für die Eintracht. Sekunden vor dem Apfiff fand eine Flanke von Coskun den Weg zu Morris Schröter, der den Ball einnickte. Der Schlusspunkt eines echten Fußball-Spektakels, an dessen Verlauf die "Löwen" schwer zu knabbern haben dürften.

