Dritte Heimpleite: Werder Bremen unterliegt Mainz 05 Stand: 15.10.2022 17:31 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Das Team von Trainer Ole Werner unterlag am Sonnabend Mainz 05 mit 0:2 (0:1). Die Gäste konterten clever.

von Thomas Luerweg

Nach dem Sieg in Hoffenheim vor einer Woche durften die Bremer hoffen, sich oben in der Tabelle festzusetzen. Doch die 05er verteidigten zunächst leidenschaftlich und geschickt und widerstanden der Bremer Anfangsüberlegenheit. Stattdessen setzten sie immer wieder gefährliche Konter. Während Werder Chancenwucher betrieb, zeigten sich die Gäste effektiv und gingen in Führung. Nach der Pause fehlten Werder die Mittel, um das Blatt zu wenden - im Gegenteil: Mainz legte nach. So stand am Ende ein verdienter Erfolg der Rheinhessen und die dritte Heimniederlage der Saison für die Grün-Weißen. In der Tabelle rutschten sie auf Rang acht ab.

Werder stürmt, Mainz trifft

Die Partie nahm von Beginn an Fahrt auf: Nach nur 55 Sekunden kam Marvin Ducksch an der Strafraumgrenze frei zum Schuss, scheiterte aber an 05-Schlussmann Robin Zentner. Zwei Minuten später stoppte auf der Gegenseite Jae-Sung Lee den Ball mit der Brust im Strafraum, sein Schuss ging aber hauchdünn links am Bremer Tor vorbei. Nur Sekunden danach konnte Amos Pieper, der den verletzten Milos Veljkovic vertrat, den Südkoreaner gerade noch per Grätsche stoppen (4.).

In der Folge erarbeitete sich Werder ein deutliches Übergewicht. Die beste Gelegenheit vergab Niclas Füllkrug auf Ducksch-Vorlage rechts im Strafraum, weil er den Ball nicht richtig traf (12.). Die Bremer versäumten es, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Bei einsetzendem Regen scheiterten sie meist am letzten Pass. Wie es besser geht, zeigten die Rheinhessen: Einen Schuss von Leandro Barreiro konnte Jiri Pavlenka noch ablenken (29.). Wenig später war er machtlos: Nach einem Konter über die rechte Seite schlug Danny da Costa eine scharfe Flanke in den Werder-Strafraum und Marcus Ingvartsen vollstreckte per Kopf links oben unter die Latte (36.) - 0:1! Werder war beeindruckt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Lee zieht Werder den Zahn

Die Hausherren taten sich nach der Pause schwer, zur Dominanz der ersten Hälfte zurückzufinden. Das lag auch an den clever vorgetragenen Kontern der Mainzer über da Costa, aber auch Karim Onisiwo, der in der 56. Minute zu einer guten Schussgelegenheit kam. Die Aufgabe wurde für Werder noch schwerer, als Lee nach einem feinen Konter auf 2:0 für die Rheinhessen erhöhte (66.). An einem Tag, an dem den Norddeutschen nicht viel gelingen wollte, verpasste es Ducksch nur fünf Minuten später, dem Spiel eine Wende zu geben. Er scheiterte nach eine Hereingabe von Mitchell Weiser am stark parierenden Zentner.

Niklas Schmidt vergab zehn Minuten vor dem Ende eine große Gelegenheit, als er im Strafraum an den Ball kam, ihn aber knapp am linken Pfosten vorbeilegte. Am Ende ging der Mainzer Sieg in Ordnung, weil sie das Maximum aus ihren Möglichkeiten herausholten. Werder muss sich unzureichende Chancenverwertung vorhalten lassen. Die Bremer treten im DFB-Pokal am Mittwoch (18 Uhr, im NDR Livecenter) in Ostwestfalen beim SC Paderborn an.

10.Spieltag, 15.10.2022 15:30 Uhr Werder Bremen 0 1. FSV Mainz 2 Tore: 0: 1 Ingvartsen (36.) 0: 2 Lee (66.)

Werder Bremen: Pavlenka - N. Stark, Pieper, Friedl - Weiser, Groß (73. Stage), A. Jung (73. Buchanan) - R. Schmid (73. Burke), Gruew (62. N. Schmidt) - Füllkrug, Ducksch

1. FSV Mainz: Zentner - E. Fernandes (88. Tauer), Kohr (76. Caci), Hack - da Costa, Barreiro Martins (88. Barkok), Stach, Martín - Onisiwo, Lee (76. Fulgini) - Ingvartsen (68. Burkardt)

Zuschauer: 41000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Pavlenka - N. Stark, Pieper, Friedl - Weiser, Groß (73. Stage), A. Jung (73. Buchanan) - R. Schmid (73. Burke), Gruew (62. N. Schmidt) - Füllkrug, DuckschZentner - E. Fernandes (88. Tauer), Kohr (76. Caci), Hack - da Costa, Barreiro Martins (88. Barkok), Stach, Martín - Onisiwo, Lee (76. Fulgini) - Ingvartsen (68. Burkardt)41000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.10.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen